Sudul judetului, paralizat

Prima zãpadã serioasã din acestã iarnã a blocat – încet, dar sigur – aproape complet jumãtatea de sud a judetului Vaslui, izolând-o de judetele vecine, Galati, Vrancea si Bacãu. Din noaptea de 5 spre 6 ianuarie, pe rând, mai toate drumurile care leagã judetul de sudul tãrii au fost declarate fie impracticabile pe sectoare considerabile, fie închise pe toatã lungimea lor. Primele artere care au cãzut „victimã” cãderilor abundente de zãpadã si viscolului extrem de violent au fost drumurile judetene. Totodatã, autoritãtile au dispus si blocarea a douã drumuri nationale, respectiv pe distantele Murgeni – Fãlciu – Galati si Bârlad – Cuca – Galati. Doar norocul a fãcut ca, în primele zile de viscol sever, în sudul judetului sã nu fie consemnate cazuri de pierderi de vieti omenesti din cauza drumurilor impracticabile.

Aproape ca niciodatã, utilajele de deszãpezire au fost vãzute pe drumurile judetului incã de la primii fulgi de zãpadã, care au inceput sã cadã in noaptea de 5 spre 6 ianuarie. Din pãcate, orice efort al drumarilor s-a dovedit zadarnic in scurt timp, cand vantul furios a inceput sã transporte la sol toatã zãpadã cãzutã. Imediat, au iesit pe drumuri si politistii de la Rutierã, care, in functie de situatiile operative comunicate de colegii din celelalte judete, au decis, initial, restrictionarea traficului rutier pe Drumul European 581, spre sudul tãrii. Astfel, din Barlad nu au mai putut iesi spre Galati si Vrancea masinile cu tonajul mai mare de 7,5. La scurt timp insã, autoritãtile din Galati au decis inchiderea primului drum care leagã Barladul de sudul tãrii, respectiv DN 24 D. La randul lor, politistii din judet au decis totusi sã lase deschis un sector din acest drum, de pe raza judetului Vaslui, dar numai panã in localitatea Grivita.

Viscolul, inamicul public numarul unu

În paralel, drumurile judetene au inceput sã fie din ce in ce mai afectate de cãderile de zãpadã si de viscolul care se intetea de la o orã la alta. Prin urmare, pe rand, ultilaje Sectiei Barlad de la SC Lucrãri Drumuri si Poduri (LDP) SA Vaslui au plecat spre rute precum Barlad – Pogana, Barlad – Ciocani, Barlad – Grãjdeni si altele. Redactorii nostri au insotit drumarii spre unele destinatii, insã ceea ce pãrea a fi o sarcinã relativ usoarã de documentare pe teren, s-a dovedit de fapt a fi un adevãrat calvar, atat pentru oameni, cat si pentru aparatura foto. Cel mai bine a explicat situatia de la fata locului un angajat al SC LDP Barlad. ßÎn zonele in care vantul bate din lateral, aproape cã ne mutã utilajele de pe drum. Campurile sunt goale de zãpadã, pentru cã toatã a fost mutatã in zonele in care drumul este mai jos decat linia reliefului. În plus, vedeti si dumneavoastrã cã vizibilitatea este zero si incercãm sã deszãpezim doar pentru cã stim pe unde este asfaltul. De fapt, vrem sã mutãm zãpada sã nu se formeze suluri prea groase, pentru cã, in cazul in cazul in care vine un inghet, nici cu frezele nu mai rãzbatem. E foarte greu, ce sã zic! Mergem pe un sens cam 2-300 de metri si, cand ne intoarcem, e ca si cum nu am fi trecut pe acolo!’, ne-a strigat, de pe geamul unui tractor, drumarul cu ochii plini de lacrimi de la zãpada inghetatã cãratã de vant, de pe camp.

Politia recomanda, unii îsi bat joc

Cu toate cã iesirile din Barlad spre aproape toate comunele limitrofe au fost blocate de politisti, ca de fiecare datã, au existat si aventurieri care s-au crezut zmei la volanul masinilor personale. Asa se face cã, pe drumurile judetene 244 (spre Suletea), 243 (spre Pogana), 243 B (spre Ciocani) si 242 F (spre Grãjdeni), drumarii au dat de mai multe masini captive in sulurile de zãpadã, ai cãror soferi si ocupanti au fost ajutati la timp sã isi reia drumul sau, dupã caz, sã se intoarcã de unde au venit. ßÎn nenumãrate randuri am fãcut apel la conducãtorii auto sã se informeze foarte bine despre starea drumurilor, inainte de a pleca de acasã. Se pare cã mai sunt multi care fie nu iau in serios avertizãrile noastre sau cele meteo, fie nu au timp de asa ceva. Toti cei care au incercat sã circule pe rutele declarate inchise de cei de la ßDrumuri’ au fost sfãtuiti sã se intoarcã din drum, pentru a nu riscã sã rãmanã inzãpeziti, mai ales cã nici utilajele nu mai fãceau fatã viscolului puternic’, ne-a declarat agent sef Nicolaie Diaconu, din cadrul Biroului Politiei Rutiere Barlad. Odatã cu inchiderea drumurilor spre comunele din judet au fost anulate si toate cursele regulate de persoane care pleacã din autogãrile din Barlad. Din fericire, ambulantele care au fost solicitate sã intervinã in mediul rural nu au intampinat probleme prea mari in a ajunge la destinatii, chiar dacã au parcurs drumul spre solicitãri mult mai greu decat in mod obisnuit. Totodatã, si trenurile care ajung din sudul si sud-estul tãrii in Statia CFR Barlad au cauzat nemultumiri, atat din cauza intarzirilor considerabile, cat mai ales din cauzã cã au fost anulate iar cãlãtorii au fost anuntati cu intarziere. Ieri dimineatã, din cauza zãpezii si a viscolului, pe raza judetului Galati era inchis DN 24D Tulucesti – limitã Vaslui si DN 24A Murgeni – Fãlciu. Pe DN 26 Murgeni – limitã Galati, traficul se reluase in conditii dificile, de iarnã). Pe DN24B Husi – Albita era in vigoare o restrictie de tonaj, la fel si in judetul Galati, pe DN 26 si DN 26A (7,5 tone).