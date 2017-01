Strãzile lor, riscurile noastre!

vineri, ianuarie 20, 2017, 3:00

În ultimele zile, politistii au identificat în trafic cinci persoane care au încãlcat normele legale privind circulatia pe drumurile publice. În cauzã, au fost întocmite dosare penale sub aspectul sãvârsirii de infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice, fapte prevãzute de Codul Penal.

În aceastã sãptãmanã, politistii Biroului Rutier Barlad au fost sesizati despre producerea unui accident de circulatie soldat cu pagube materiale petrecut pe strada Vasile Lupu, din municipiul Barlad. Deplasati la fata locului, politistii au stabilit faptul cã persoana care a condus autoturismului implicat in eveniment se numeste Ionel M., de 40 de ani, din comuna Zorleni. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a indicat o valoare de 0, 69 mg/l alcool pur in aerul expirat. Bãrbatul a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei. În cauzã s-a intocmit dosar penal sub aspectul sãvarsirii infractiunii de conducere a unui autovehicul de cãtre o persoanã aflatã sub influenta bãuturilor alcoolice. Politisti din cadrul Biroului Rutier Husi, pe timpul exercitãrii atributiilor de serviciu, au observat pe strada Stefan cel Mare, din municipiu, o femeie care se afla langã un autoturism si obstructiona traficul rutier pe ambele sensuri de mers. Femeia a fost identificatã ca fiind Maricela T., de 43 de ani, domiciliatã in comuna Arsura. S-a procedat la testarea acesteia cu aparatul alcooltest, rezultand o valoare de 0,64 mg/l alcool pur in aerul expirat. Din cercetãrile efectuate a rezultat cã femeia a condus autoturismul din Arsura panã in Husi, desi se afla sub influenta bãuturilor alcoolice. Persoana in cauzã a fost condusã la Spitalul Municipal Husi, unde i-au fost prelevate mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Pe numele femeii s-a intocmit dosar penal sub aspectul sãvarsirii infractiunii de conducere a unui autovehicul de cãtre o persoanã aflatã sub influenta bãuturilor alcoolice. Politistii Postului de Politie Solesti au intocmit dosar penal pe numele lui Constantin A., de 26 de ani, din municipiul Iasi. Tanãrul a condus un autoturism cu numere provizorii pe DC 9 Solesti, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, autovehiculul a derapat si a pãrãsit partea carosabilã, suferind avarii. Din verificãrile efectuate s-a stabilit faptul cã valabilitatea autorizatiei provizorii de circulatie a autoturismului era expiratã. Mai mult, tanãrul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Deoarece tanãrul emana halenã alcoolicã, i-a fost solicitatã de cãtre politisti testarea cu aparatul alcooltest, insã acesta a refuzat. Constantin A. a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Lui Constantin A. i-a fost intocmit dosar penal sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul neinmatriculat, conducerea unui vehicul fãrã permis de conducere si conducerea unui vehicul de cãtre o persoanã aflatã sub influenta bãuturilor alcoolice. Politisti din cadrul Biroului Rutier Barlad si Biroului Ordine Publicã Barlad, pe timpul exercitãrii atributiilor de serviciu, au procedat la oprirea regulamentarã a unui conducãtor auto care se deplasa cu autovehiculul pe strada Vasile Lupu, din municipiul Barlad, si nu avea montatã in partea din fatã plãcuta cu numãrul de inmatriculare. Conducãtorul autoturismului a fost identificat ca fiind Florin B., de 22 de ani, din comuna Zorleni. Deoarece acesta prezenta halenã alcoolicã, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultand o valoare de 0,83 mg/l alcool pur in aerul expirat. Florin B. a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. În cauzã s-a intocmit dosar penal sub aspectul sãvarsirii infractiunii de conducere unui autovehicul de cãtre o persoanã aflatã sub influenta bãuturilor alcoolice. Politistii Biroului Rutier Barlad si Biroului Ordine Publicã din cadrul Politiei municipiului Barlad au oprit pe strada Stefan cel Mare, din municipiu, un autoturism care prezenta defectiuni la sistemul de iluminare. Conducãtorul auto a fost identificat ca fiind Mihnea P., de 18 ani, din municipiul Barlad. În urma verificãrilor efectuate in baza de date privind detinãtorii de permise auto, sa stabilit faptul cã tanãrul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. De asemenea, s-a stabilit faptul cã masina avea expiratã autorizatia provizorie de circulatie din luna noiembrie 2016. Tanãrului i s-a intocmit dosar penal sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat si conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de cãtre o persoanã care nu posedã permis de conducere.