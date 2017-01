Stimulentul de insertie a crescut la 650 lei

luni, ianuarie 30, 2017, 3:00

Guvernul a majorat la 650 de lei cuantumul stimulentului de insertie. Dreptul este acordat pãrintilor care se intorc la activitatea profesionalã inainte de finalizarea concediului pentru cresterea copilului. Mãsura urmeazã sã fie aplicatã incepand cu drepturile lunii aprilie 2017. Panã in prezent, pãrintii care se intorceau mai devreme la serviciu beneficiau de un stimulent de insertie in valoare de 531 lei lunar. În primele sase luni ale anului trecut, la Agentia Judeteanã pentru Plãti si Inspectie Socialã (AJPIS) Vaslui au fost inregistrate in jur de 350 de cereri pentru reluarea activitãtii de cãtre mame. În perioada iulie – decembrie 2016, dupã intrarea in vigoare a noilor prevederi legislative, au depus cereri pentru revenirea la serviciu 443 de mame. În judetul Vaslui, in topul cuantumurilor primite de beneficiarii de indemnizatii pentru cresterea copilului, pe primul loc se situeazã o persoanã care incaseazã lunar 34.437 de lei. Pe locul al doilea este un beneficiar care primeste 28.621 de lei, iar locurile trei, patru si cinci sunt ocupate de persoane cu indemnizatii apropiate, respectiv 13.572 de lei, 11.697 de lei si 10.979 de lei. De cealaltã parte, cea mai micã indemnizatie de crestere a copilului este in cuantum de 1.063 de lei. În judetul Vaslui se aflã in platã 1.836 de beneficiari de indemnizatii pentru cresterea copilului, dintre care 243 de bãrbati si 1.593 de femei. De la 1 iulie 2016, cunatumul indemnizatiei lunare pentru creste – rea copilului s-a majorat 85% din salariu.