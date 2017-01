Spitalul Judetean nu renuntã la cele 11,33 milioane de lei!

joi, ianuarie 19, 2017, 3:00

Curtea de Apel Iasi a respins recursul Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui in vederea recuperãrii unui debit de 11,33 milioane de lei. Este vorba despre contravaloarea serviciilor medicale prestate peste valoarea din contract aferentã anilor 2013 si 2014 pe care Casa de Asigurãri Sãnãtate Vaslui a refuzat sã o achite. Chiar dacã a pierdut recursul, Spitalul de Urgentã nu va renunta la luptã si va cãuta alte argumente juridice pentru recuperarea banilor.

Curtea de Apel Iasi a respins recursul formulat de Spitalul Judetean de Urgentã (SJU) Vaslui, in vederea recuperãrii sumei de 11,33 milioane lei, reprezentand servicii medicale prestate. Litigiul dintre SJU Vaslui si Casa Judeteanã de Asigurãri de Sãnãtate (CJAS) Vaslui vizeazã contravaloarea serviciilor medicale prestate peste valoarea din contract aferentã anilor 2013 si 2014. Initial, Judecãtoria Vaslui a respins cererea formulatã de unitatea sanitarã in vederea recuperãrii celor 11 milioane de lei. În consecintã, SJU Vaslui a fãcut recurs la Curtea de Apel Iasi, iar primul termen de judecatã a fost in data de 2 noiembrie 2016. Dupã respingerea recursului, conducerea SJU Vaslui va cãuta o altã formã de abordare juridicã pentru recuperarea banilor. ‘Elementul acestui litigiu este o activitate medicalã acordatã prin lege. Se va gãsi o altã cale de actiune, alte argumente juridice pentru recuperarea sumei de 11,33 milioane de lei. Nu se va renunta la recuperarea acestui debit’, a spus Valeriu Caragatã, administratorul judetului Vaslui.

Nu putem refuza pacientii!

La inceputul anului trecut, conducerea SJU Vaslui a solicitat Consiliului Judetean (CJ) Vaslui acordul pentru angajarea unor servicii juridice pentru a reprezenta unitatea spitaliceascã in procesul intentat CJAS Vaslui. ‘Serviciile prestate de furnizorii de servicii medicale au depãsit contractele. Noi nu putem refuza pacientii. Nu putem spune cã s-au terminat banii. Aceste servicii medicale, prestate si neachitate, au fost fãcute cu seriozitate si responsabilitate de cãtre cadrele medicale. Odatã cu introducerea cardului de sãnãtate, avem si multe servicii care nu au fost validate si, implicit, decontate. Suntem in corespondentã cu CNAS in vederea achitãrii acestei sume. Au fost refuzate plãtile pentru serviciile prestate, iar acum urmeazã ca banii sã fie recuperati prin intermediul instantei de judecatã’, spunea Ana Rinder in plenul sedintei CJ Vaslui. Desi a fãcut mai multe diligente pentru a recupera acesti bani, Casa Nationalã pentru Asigurãri de Sãnãtate a refuzat sã facã plãtile. Specialistii Ministerului Sãnãtãtii au fost informati cu privire la iminentul blocaj financiar, ei sfãtuind conducerea SJU Vaslui sã dea in judecatã CNAS-ul.