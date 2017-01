Soarta Aquavas Vaslui, în mâinile primarilor

miercuri, ianuarie 11, 2017, 3:00

La inceputul sãptãmanii viitoare, SC Aquavas SA Vaslui va avea o sedintã de lucru cu actionarii societãtii, in spetã unitãtile administrativ-teritoriale din judet. Primarii, care sunt reprezentantii UAT-urilor, vor discuta si se vor pune de acord cu privire la evolutia activitãtii societãtii de apã si canal pentru urmãtorii patru ani. Întalnirea este extrem de importantã, in conditiile in care primarii din judetul Vaslui se pregãtesc pentru implementarea marelui proiect de apã si canal. Noul program este in valoare de161 milioane euro, iar lucrãrile vor incepe din anul 2018. ‘În marele program de apã si canal sunt prinse 56 de unitãti administrativ-teritoriale si, cu sigurantã, ne vom confrunta cu dificultãti in implementare. Sunt localitãti diferite, oameni diferiti, domeniu public sau privat etc. În consecintã, trebuie sã dezvoltãm asociatia si din punctul de vedere al solidaritãtii dintre noi. Toate UAT-urile sunt ale judetului, noi indeplinim o functie, si trebuie sã facem tot posibilul sã progreseze aceste localitãti’, spunea Dumitru Buzatu, presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã. În luna decembrie 2016, SC Aquavas SA Vaslui a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene contractul de finantare pentru realizarea lucrãrilor de apã si canal, fazate din Programul Operational Sectorial Mediu 2007 – 2014. Contractul a fost incheiat in data de 5 decembrie 2016, si are o valoare totalã de 355.927.333 lei. Acest contract va asigura finantarea inclusiv a contractelor de lucrãri pentru reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apã si de canalizare din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti. Este vorba despre cele cinci proiecte de retele din programul POS Mediu, care nu sau realizat pe vechiul proiect si au fost mutate pe noul proiect finantat prin Programul Operational Infrastructurã Mare (POIM) 2014-2020.