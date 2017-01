Sfârsitul anului nu i-a prins pe consilierii judeteni PNL pe acelasi… «trotuar»

miercuri, ianuarie 4, 2017, 3:00

Drumul strategic judetean care leagã Bârladul – prin Iana, Poienesti si Laza – de Codãesti si care ar usura considerabil circulatia între 11 comune vasluiene este contestat de o parte dintre consilierii judeteni liberali. Acestia considerã costurile de asfaltare ai celor 82,649 kilometri de drum prea mari, în conditiile în care finantarea este asiguratã din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020. Culmea, împotriva suspiciunilor formulate de consilierul Gheorghe Veziteu a luat atitudine chiar colegul sãu de grup, liberalul Cãtãlin Dogaru, care a precizat cã suma propusã, de peste 222 milioane lei, ar putea suferi o importantã diminuare dupã finalizarea licitatiilor în vederea atribuirii lucrãrilor. Trebuie spus cã estimarea pe kilometru asfaltat incriminatã de Gheorghe Viziteu a fost fãcutã fãrã a tine cont de cele 13 poduri reabilitate, 204 podete, 25 km de trotuare sau piste pentru biciclisti, ori a elementelor de semnalizare rutierã ce urmeazã a fi efectuate.

Un obiectiv strategic de investitii ce urmeazã a fi implementat de CJ Vaslui, cu finantare nerambursabilã din fonduri europene, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, este pe cale de a lua contur. Este vorba de un drum judetean strategic, care va lega nu mai putin de 11 comune, de la iesirea din muncipiul Barlad panã la Codãesti, si care va usura considerabil traficul rutier intrajudetean. La ultima sedintã, cea din data de 22 decembrie, au fost aprobate douã hotãrari in acest sens. Prima este de constituire a unui parteneriat intre 11 UAT-uri (Zorleni, Bãcani, Alexandru Vlahutã, Poienesti, Laza, Bãlteni, Stefan cel Mare, Zãpodeni, Dãnesti, Codãesti si Miclesti) in vederea realizãrii proiectului ‘Regiunea Nord- Est – Axa Rutierã Strategicã 4: Vaslui, Reabilitare si Modernizare drum strategic judetean Barlad – Laza – Codãesti (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246). În vederea realizãrii acestui parteneriat, toate comunele au adoptat deja hotãrari de consiliu local in acest sens, inclusiv pentru punerea la dispozitie a terenului necesar realizãrii intersectiilor cu drumurile comunale sau asigurãrii de rute ocolitoare pe durata executãrii lucrãrilor. O a doua hotãrare a CJ se referã la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestui obiectiv major de investitii, care, prin prisma valorii, care depãseste 222 milioane lei, este poate cel mai important proiect derulat de judetul Vaslui. Este vorba de reabilitarea a 82,649 km de drumuri judetene, lucru care presupune asfaltarea si semnalizarea lor, reabilitarea a 6 poduri rutiere si inlocuirea altor 7 poduri, construirea sau reabilitarea a nu mai putin de 204 podete, 25 km de trotuare sau piste pentru biciclisti si construirea sau modernizarea a 24 de statii de transport public in comun. Doar populatia judetului ce va fi deservitã in mod direct de acest drum strategic este de circa 40.000 de persoane, la care se adaugã facilitãtile de trafic ce vor fi create, in conditiile in care, in acest moment, in multe dintre comunele ce vor fi traversate, drumurile judetene se aflã intr-o situatie jalnicã, unele portiuni fiind doar partial pietruite. În plus, conform estimãrilor, va creste siguranta rutierã, iar viteza de deplasare va creste cu circa 30%. În ciuda importantei acestui proiect, s-au gãsit insã voci care sã-l conteste. Probabil incã supãrati din cauza pierderii (si a) alegerilor parlamentare, unii consilieri judeteni liberali si-au exprimat opozitia fatã de proiectul in discutie, contestand costul pe kilometru ridicat pentru asfaltare. ‘Nu trebuie sã aruncãm banul public, chiar dacã acesta nu este din bugetul judetului. La aproape 600.000 euro pe kilometru, consider cã pretul este exagerat iar valoarea proiectului nu este cea realã si poate da nastere la interpretãri’, si-a exprimat opozitia Gheorghe Veziteu, liderul de grup al consilierilor judeteni PNL. Declaratia acestuia a fost taxatã imediat de social democratul Gheorghe Croitoru, care a prezentat date comparative. Astfel, in judete precum Mures sau Bacãu, in conditii topografice asemã nãtoare, lucrãri similare au avut costuri chiar mai mari. În plus, presedintele Dunitru Buzatu a arãtat faptul cã valoarea proiectului nu a fost stabilitã in birourile CJ, ci de cãtre o reputatã firmã de proiectantã, iar costurile reprezintã nu doar asfaltarea celor 82,649 km de drum, dar si al celorlalte elemente cuprinse in proiect: poduri, podete, trotuare, semnalizare rutierã etc. Cu toate aceste explicatii, Gheorghe Veziteu a continuat sã suspecteze eventuale fraude ce ar putea fi fãcute in cadrul acestui proiect. Mai mult, el a propus retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotãrare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului panã ce se va edifica cu privire la corectitudinea datelor si, in special a costurilor proiectului. Culmea, unul dintre cei care au incercat sã-i spulbere suspiciunile a fost chiar unul dintre colegii de partid, consilierul liberal Cãtãlin Dogaru. ‘Costurile acestui proiect au fost stabilite de proiectanti pe baza indicatorilor legali existenti la acest moment. Una este insã valoarea stabilitã de ei, alta va fi costul in urma licitatiilor ce urmeazã a fi organizate in vederea desemnãrii executantilor lucrãrilor. Experienta ne aratã cã pot apãrea oferte ce vor duce la reduceri ale pretului chiar si de 25-30%, mai ales cand e vorba de un proiect de o asemenea importantã, care are asiguratã o sursã sigurã de finantare. Nu cred cã, mai ales atunci cand e vorba de finantare europeanã, isi poate asuma riscul de a face vrei fraudã, nu in ultimii ani. Oricum, noi, ca beneficiari ai acestui proiect, putem urmãri indeaproape derularea lui si sanctiona in consecintã eventualele devieri!’, a inchis discutia consilierul liberal husean Cãtãlin Dogaru. Proiectul de hotãrare contestat a fost votat cu majoritate de voturi, exceptie fãcand consilierii liberali, care au fãcut opinie separatã! Trebuie spus cã adoptarea aceastei hotãrari era esentialã pentru aprobarea cererii de finantare ce urmeazã a fi depusã de cãtre CJ Vaslui.