Servicul de Metrologie Vaslui a verificat peste 1.000 mijloace de joc de noroc

Anul trecut, Serviciul Judetean de Metrologie Legalã (SJML) Vaslui a realizat intrarea/mentinerea in legalitate a unui numãr de 1.700 de mijloace de mãsurare utilizate in domeniul reglementat. Tot in cursul anului 2016, laboratorul SJML Vaslui a rezolvat si solicitãri de etalonare pentru 682 mijloace de mãsurare. În cadrul activitãtii de verificare tehnicã a mijloacelor de joc de noroc, SJML Vaslui a inspectat, anul trecut, un numãr de 1.061 mijloace de joc de noroc. ‘În judetul Vaslui, legalitatea mijloacelor de mãsurare este asiguratã pentru anumite sortimente si de laboratoare ale unor operatori economici, care au fost autorizate de cãtre Biroul Regional de Metrologie Legalã sã efectueze verificãri metrologice’, a spus Valericã Holban, expert in cadrul SJML Vaslui. SJML Vaslui face parte din zona teritorialã de competentã a Directiei Regionale de Metrologie Legalã Bacãu, care functioneazã in structura organizatoricã a Biroului Roman de Metrologie Legalã. Servicul Judetean de Metrologie desfãsoarã diferite activitãti, printre care verificãri metrologice ale mijloacelor de mãsurare utilizate in domeniul de interes public, in domeniul de competentã certificat de Biroul Roman de Metrologie Legalã (BRML), etalonãri metrologice in domeniul de competentã certificat de BRML etc.