Sentinta definitivã în cazul monstrului din Iana întârzie

luni, ianuarie 9, 2017, 3:00

Condamnat, în primã instantã, la 8 ani de închisoare cu executare pentru cã si-a violat propria fiicã în vârstã de 13 ani, Ciprian Constantin Nistor asteaptã în închisoare rezultatul apelului pe care la fãcut. Procesul, aflat pe rolul Curtii de Apel Iasi, întârzie din cauza fostei sale sotii, mama victimei, care nu se prezintã în instantã. În consecintã, ea va fi escortatã de politisti la urmãtorul termen de judecatã, fixat sã se desfãsoare la finele lunii ianuarie.

La sfarsitul lunii august 2015, un apel disperat fãcut la numãrul de urgentã 112 de o minorã in varstã de 13 ani, din localitatea Iana, a dus la sfarsitul calvarului pe care aceasta il suporta de ceva vreme. Fetita a anuntat cã propriul sãu tatã, Ciprian Constantin Nistor, o abuza sexual in mod repetat si, desi a povestit mai multor persoane acest lucru, nimeni nu a crezut-o! Fata a incercat chiar sã se sinucidã, insã, fiind minorã, nu a reusit sã cumpere medicamentele pe care voia sã le foloseascã in acest scop. Povestea incepuse cu ceva timp in urmã, cand fata si-a anuntat mama, plecatã la muncã in Italia, cã tatãl ii face avansuri. Îngrijoratã, femeia s-a intors acasã si a dus fata la un consult ginecologic, care a arãtat cã minora este virginã. Dupã ce sotia a plecat inapoi in Italia, monstrul si-a pus in aplicare amenintãrile, violand copila in mai multe randuri, chiar in prezenta mãtusei fetei, in varstã de doar 9 ani. Abia dupã ce politistii au demarat cercetãrile, s-a aflat calvarul prin care trecea fata, iar aceasta, impreunã cu cealaltã minorã, au fost scoase din familie si internate intr-un centru specializat, unde au primit consiliere psihologicã. Tatãl incestuos, Ciprian Constantin Nistor, a fost arestat preventiv si trimis in judecatã sub acuzatia de viol. Individul a incercat sã tergiverseze procesul, sustinand chiar cã victima nu ar fi fiica sa biologicã, declaratie infirmatã de testul ADN. În luna aprilie 2016, Nistor a fost condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare si interzicerea unor drepturi, printre care cele pãrintesti si cel de a lua legãtura cu victima sa. Imediat, individul a contestat sentinta Judecãtoriei Barlad, dosarul fiind incã pe rolul Curtii de Apel, dupã mai bine de jumãtate de an. Unul dintre motivele pentru care se intarzie darea unei solutii definitive este faptul cã unul din martorii principali, mama fetei, refuzã sã se prezinte la instantã. Drept urmare, zilele trecute judecãtorii au decis citarea femeii cu mandat de aducere cu insotire efectivã, dar si amendarea acesteia cu suma de 1.000 lei. Totodatã, a fost prelungit mandatul de arestare preventivã emis pe numele lui Ciprian Constantin Nistor incã din august 2015, astfel cã monstrul din Iana are sanse mari sã nu mai simtã aerul libertãtii decat dupã ce va executa pedeapsa definitivã ce va fi decisã de judecãtori.