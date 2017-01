Seful Pietelor si Parcãrilor din Bârlad iese, anticipat, la pensie

marți, ianuarie 17, 2017, 3:00

Pe zi ce trece, sefii de servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului Bârladului îsi pãrãsesc functiile. Ultimul care îsi va încheia „socotelile” cu administratia orasului este Vasile Ciochinã, directorul executiv al Directiei de Administrare a Pietelor, Parcãrilor si Cimitirelor (DAPPC) Bârlad.

Practic, dupã data de 5 februarie, in orice moment, cel mai profitabil serviciu al primãriei locale ar putea rãmane fãrã un ocupant al functiei de director executiv. Asta dupã ce Vasile Ciochinã a confirmat pentru ziarul nostru cã incã de pe data de 5 ianuarie si-a depus dosarul de pensionare anticipatã, invocand starea de sãnãtate tot mai precarã. „Este adevãrat, de pe 5 ianuarie mi-am depus dosarul si ulterior am fost informat cã in circa o lunã de zile as putea primi decizia de pensionare anticipatã. Asa este procedura, insã dacã ar fi fost dupã mine as fi plecat mai devreme, din motive de sãnãtate. Nu as putea recomanda vreun coleg anume, pentru cã eu consider cã in tot timpul cat am fost la DAPPC am colaborat bine si foarte bine cu toatã lumea’, ne-a declarat incã directorul executiv al DAPPC Barlad. Viitorul pensionar Ciochinã, care a condus cel mai profitabil serviciu al primãriei, a preluat, incã de de la infiintare, fraiele DAPPC, ajungand in prezent sã coordoneze activitatea Centrului de Afaceri „Tutova’, a celor douã cimitire locale, a pietelor si tuturor parcãrilor cu platã ale orasului. În plus, de cativa ani, in subordinea sa au trecut si cele mai noi investitii mari din oras, in spetã Centrul de Revitalizare Corporalã si Loisir si Cinematograful „Victoria’. De asemenea, tot in grija aceleiasi directii se mai aflã si Stadionul Municipal, terenurile de tenis de camp, dar si patinoarul inaugurat in premierã in localitate in acest sezon de iarnã. Vasile Ciochinã a ocupat functia de director executiv al DAPPC Barlad incã de la infiintarea acesteia, adicã din 2006. Ca si in cazul celorlalti doi directori „cu greutate’ din primãrie (Nicolae Spanu si Constantin Ciobanu), care s-au pensionat in ultima jumãtate de an, va fi organizat un concurs pentru ocuparea postului vacant. Primarul Dumitru Boros a spus insã cã va lua aceastã mãsurã in momentul in care va fi instiintat oficial de vacantarea postului. „Eu nu am fost informat de domnul director Ciochinã, dar dacã a confirmat pentru dumneavoastrã, nu am motive sã nu cred. Evident, in clipa in care voi fi instiintat oficial cã domnia sa isi va incheia raporturile de muncã urmare a pensionãrii, se va organiza concurs, asa cum s-a procedat si in situatiile similarea anterioare’, ne-a declarat primarul Dumitru Boros.