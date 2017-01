Scolile din judet au devenit… meteosensibile!

joi, ianuarie 12, 2017, 3:00

Cu toate cã, în baza prognozei meteo, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentã a luat decizia redeschiderii unitãtilor de învãtãmânt din judetul Vaslui, conditiile înregistrate ieri au impus suspendarea, pentru încã cel putin o zi, a cursurilor în zece de comune. În multe alte scoli din mediul rural programul a fost scurtat, pentru ca elevii sã ajungã în sigurantã acasã. Astãzi, va fi cam aceeasi situatie: în functie de conditiile specifice, conducãtorii unitãtilor de învãtãmânt din mediul rural pot decide suspendarea cursurilor, astfel cã pãrintii ar trebui sã se intereseze înainte de a-si trimite copii la scoalã. Un lucru este sigur: grãdinitele, scolile si liceele din medul urban vor functiona dupã programul normal.

Redeschiderea, mai tarziu cu douã zile, a unitãtilor de invãtãmant din judetul Vaslui, lucru decis pe baza prognozei meteo furnizate de ANMH, a coincis cu o zi in care s-au inregistrat cele mai importante ninsori cãzute intr-un interval scurt, care au insumat intre 5 si 15 litri/mp. Din cauza valului de ninsoare, care a blocat, in unele locuri, drumurile comunale sau judetene, conducerile scolilor, impreunã cu autoritãtile locale din zece comune (Albesti, Coroiesti, Mãlusteni, Rosiesti, Vinderei, Ciocani, Dodesti, Fãlciu, Solesti si Suletea) au decis mentinerea in continuare a mãsurii de suspendare cursurilor la toate grãdinitele si scolile din aria lor de competentã. În alte patru comune, Berezeni, Blãgesti, Costesti si Puiesti, mãsura a fost doar partialã, in sensul cã cursurile s-au tinut doar in unitãtile de invãtãmant din centrul comunei. Pe fondul ninsorilor care s-au abãtut ieri dimineatã asupra intregului judet, multe unitãti scolare din mediul rural si-au micsorat programul, pentru ca elevii sã ajungã in sigurantã acasã, inainte de posibila blocare a drumurilor. În conditiile in care era anuntatã incetarea ninsorilor, chiar dacã judetul Vaslui va rãmane, cel putin panã in aceastã dimineatã, sub cod galben de ger, fiind anuntate temperaturi minime intre minus 17 si minus 10 grade Celsius, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentã nu a mai considerat necesarã suspendarea cursurilor pe intreg teritoriul judetului. Dacã in cazul unitãtilor de invãtãmant din mediul urban nu sunt probleme, pentru cele din mediul rural, conducãtorii unitãtilor, impreunã cu autoritãtile locale, cu acordul ISJ Vaslui, pot decide suspendarea cursurilor panã cand situatia se va imbunãtãti. În consecintã, inainte de a-si trimite copii la scoalã, pãrintii ar trebui sã se intereseze dacã scolile sunt sau nu inchise.