«Scoala te face OM», cel mai mare proiect social judetean, la final

Pentru reducerea abandonului scolar si a absenteismului, Consiliul Judetean Vaslui si fundatia HOLT Iasi au implementat, începând din 2014, proiectul „Scoala te face OM”, care, zilele trecute, a fost finalizat. Practic, este vorba de o initiativã, derulatã atât în rândul elevilor sãraci din scoli din toate comunele judetului, pentru a le face mai atractiv procesul de învãtãmânt, dar si de motivare educationalã a pãrintilor acestora si de formare a cadrelor didactice în organizarea de activãti non-formale si non cognitive. Din toate punctele de vedere: valoarea proiectului – peste 2,74 milioane lei, numãrul de scoli implicate – 93, numãrul de elevi implicati – 1.445, peste 1.200 de pãrinti care au urmat cursuri de educatie parentalã, nu mai putin de 1.189 de cadre didactice implicate, care au participat la peste 1.660 de activitãti, „Scoala te face OM” a fost cel mai mare mare proiect social derulat nu doar la nivelul judetului Vaslui, dar a întregii tãri. Rezultatele au fost pe mãsurã: nu doar cã în unitãtile scolare pilot a scãzut absenteismul si abandonul scolar, ci, mai important, elevii au reînvãtat bucuria copilãriei si a scolii!

În anul 2014, Consiliul Judetean Vaslui, impreunã cu fundatia HOLT Iasi au demarat un proiect de mare anvergurã, ‘Scoala te face OM’, ce urma a fi derulat in scoli din mediul rural din toate comunele judetului, avand ca tintã 1.200 de elevi provenind din cele mai sãrace familii, si ca scop reducerea abandonului si absenteismului scolar prin promovarea unor activitãti nonformale si non-cognitive in randul elevilor, cat si de aducatie parentalã a pãrintilor acestora ori de formare si implicarte in acest tip de activitãti a cadrelor didactice. ‘Educatia copiilor vasluieni a fost mereu in atentia conducerii CJ Vaslui si, cand am vãzut aceastã oportunitate, de accesare a unui proiect finantat din fonduri nerambursabile cu un asemenea impact social, nu am stat pe ganduri. De asemenea, pe durata celor 25 de luni de implementare, impreunã cu partenerii nostri: HOLT Romania, CJRAE, ISJ si cadrele didactice din judet, ultimii, trebuie sã vã spun, participand in mod voluntar, s-au depus toate eforturile pentru ca acest proiect sã facã cu adevãrat o schimbare in viata acestor comunitãti, pentru a oferi copiilor o sansã la o viatã mai bunã, sansã ce o pot obtine doar prin educatie’, a declarat Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui la conferinta de final al proiectului ‘Scoala te face OM’. Practic, a fost vorba de un concept nou, de derulare a unor activitãti speciale pentru a creste, in randul elevilor, atractia fatã de scoalã, iar in cazul pãrintilor, de constientizare a oportunitãtilor oferite copiilor, prin educatie. Proiectul ‘Scoala te face OM’ a presupus dezvoltarea unei grile de activitãti non-formale pe care cadrele didactice le-au organizat si derulat in scoli de tipul ateliere pe diverse teme, activitate ecologicã, de fotografie, picturã, dans, muzicã si teatru, dezbatere, team-building, activitãti mestesugãresti etc., cu rolul de a oferi elevilor o altã imagine, mai atractivã, in ceea ce priveste activitatea scolarã decat cea clasicã, a predãrii cursurilor. ‘Scoala te face OM’ a presupus un set de servicii integrate, in paralel cu organizarea activitãtilor destinate elevilor si dotarea scolilor cu materialele necesare acestor activitãti, pãrintii copiilor fiind invitati sã participe la cursuri de educatie parentalã, iar cadrele didactice, la sesiuni de formare profesionalã, unii dintre ei fiind ulterior certificati ca educatori parentali, altii, ca traineri de abilitãti non-cognitive. Initial, finantarea obtinutã din partea Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014 prin Fondul Roman de Dezvoltare Socialã in calitate de Operator al programului RO10 – CORAI a fost de 1,8 milioane lei, pentru ca, ulterior, sã se obtinã o majorare cu 50% a bugetului, ocazie cu care grupul tintã de elevi beneficiari a crescut la 1.445. În afara activitãtilor derulate, care au avut drept scop cresterea atractivitãtii procesului de invãtãmant, elevii participanti au primit cate un ghiozdan cu rechizite, iar 200 cei mai constiinciosi au fost recompensati cu tabere de vacantã la Durãu sau Slãnic Moldova. Trebuie mentionat cã proiectul ‘Scoala te face OM’ a fost complementat de alte initiative educationale, ‘Ai scoalã, ai parte!’, ‘Biblioteca mobilã’ derulat cu un mocrobuz special echipat care amers in toate comunele judetului, sau ‘Caravana teatralã mobilã’ ce a cuprins 81 de scoli din mediul rural, derulate avand ca partener CJ Vaslui, institutie care a mai reusit sã trimitã mai multi elevi provenind din familii sãrace intr-o tabãrã de vacantã din Republica Moldova. ‘Pe langã beneficiile evidente ale acestui proiect, de reducere a abandonului scolar in cele mai sãrace comunitãti din judet, poate cele mai mare realizãri constau in faptul cã am reusit sã readucem bucuria pe chipurile unor copii si sã-i facem sã vinã cu plãcere la scoalã, si sã-i constientizãm pe pãrintii lor cã educatia este singura cale prin care copii vor avea o sansã la o viatã mai bunã. Sperãm ca astfel de actiuni sã continue si pe viitor, cu atat mai mult cu cat ‘temelia’ a fost deja pusã in randul pãrintilor si a cadrelor didactice din mediul rural, care, sperãm, vor transmite si altora lucrurile invãtate sau deprinse in cadrul proiectului ‘Scoala te face OM’, si-au exprimat speranta Cristina Vasiliu, managerul proiectului, si prof univ. dr. Stefan Cojocaru, directorul fundatiei HOLT Romania filiala Iasi.