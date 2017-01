Salariile sunt în crizã, nu piata locurilor de muncã!

joi, ianuarie 5, 2017, 3:00

Judetul Vaslui are sute de locuri de muncã vacante, dar acestea nu se ocupã în principal din cauza salariilor mici. Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, spune cã nu existã o „crizã a locurilor de muncã”. Dimpotrivã, specialistii din diferite domenii au plecat în strãinãtate, iar proiectele de dezvoltare de la nivel local rãmân fãrã fortã de muncã. Cât priveste persoanele plecate peste hotare, pânã ce acasã salariile nu vor fi în jur de 700 euro/lunã, acestea nu se vor reîntoarce.

Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a spus cã, la aceastã datã, in judet nu existã o crizã acutã a locurilor de muncã. Sãptãmanal, Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã Vaslui scoate pe piatã circa 300 de slujbe in constructii, textile, servicii etc., dar acestea nu se ocupã. ‘Sunt locuri de muncã! La nivel local am pierdut cei mai buni specialisti, iar cei care au rãmas nu se ridicã la nivelul dorit. La Iasi, Suceava este aceeasi problemã. Am discutat cu primarii din mai multe municipii. Nu sunt bine plãtite aceste locuri de muncã sau sunt slab plãtite, in comparatie cu Timisoara, Cluj sau Bucuresti’, a explicat Vasile Pavãl. Cu un nivel scãzut de salarizare, sansele ca locurile de muncã vacante sã fie ocupate sunt extrem mici. ‘Nu a venit nimeni la mine si nu i-am dat un loc de muncã. Am audiente in fiecare miercuri; nu a venit nimeni la mine pentru un loc de muncã. Nu sunt cãutate aceste slujbe, pentru cã sunt slab plãtite. Înteleg cã este greu, si eu am plecat de jos’, a mai spus Pavãl. Cat priveste reintoarcerea in tarã a tinerilor plecati la muncã, si aici sansele sunt foarte mici. Doar atunci cand salariul mediu va fi intre 600 si 700 de euro migrantii vor fi tentati sã revinã in tarã. ‘Ce sã-i oferi unui lucrãtor specializat in IT la Vaslui?! În ultimii ani, Iasul a atras peste 5.000 de specialisti in IT. Suntem la un anumit nivel, asa cã nu putem sã asigurãm aceste locuri de muncã. Cei care au rãmas someri de la fabrici s-au deprofesionalizat. Scoatem la licitatie diferite proiecte, insã nu mai vin oameni. Veneau firme de la Galati, Bacãu… La Timisoara au salarii bune, in timp ce, la Vaslui, cei din constructii primesc salariul minim pe economie’, a mai spus Vasile Pavãl.

Vasluiul are 17.100 de someri

În cursul acestei luni, alte douã firme din judetul Vaslui au notificat AJOFM cu privire la concedieri colective. Este vorba despre disponibilizarea unui numãr de 228 de persoane, in perioada decembrie 2016 – martie 2017. Domeniile de activitate ale celor doi agenti economici sunt productia de tesãturi si constructii. Noile concediere se adaugã celorlalte notificãri inregistrate la Fortele de Muncã Vaslui in aceastã toamnã, in urma cãrora 328 de salariati au intrat in somaj. În luna octombrie 2016, rata somajului inregistratã in judetul Vaslui a fost de 11,66%. În evidentele AJOFM-ului erau inregistrati un numãr total de 17.100 persoane. Din randul somerilor inregistrati oficial, un numãr de 1.358 sunt someri indemnizati iar 15.742, neindemnizati.

În ce regiune trebuie sa te angajezi ca sa câstigi mai mult?

Bucurestenii vor avea si in acest an cel mai mare salariu mediu net din tarã, pe al doilea loc situandu-se cei din Vestul tãrii, urmati de angajatii din Sudul Munteniei, conform ultimului raport al Comisiei Nationale de Prognozã (CNP). Astfel, salariul mediu net al angajatilor din Regiunea Bucuresti-Ilfov va creste de la 2.924 de lei/lunã, cat a fost in 2016, la 3.121 de lei/lunã in acest an, acestia fiind cei mai bine plãtiti romani si in 2017. De altfel, in aceastã regiune se va inregistra si cea mai mare crestere salarialã de 197 de lei in interval de 12 luni. Din datele Comisiei Nationale de Prognozã rezultã cã, pe al doilea loc se aflã angajatii din vestul tãrii, salariile medii nete acestora majorandu-se de la 1.972 de lei/lunã, cat au avut anul trecut, la 2.098 de lei lunar, iar a treia pozitie este ocupatã de cei din Regiunea Sud Muntenia, unde salariile vor creste anul acesta la 2.002 de lei/lunã, de la 1.881 de lei lunar in 2016. Cele mai mici salarii vor fi incasate de cei din Regiunea Nord-Est, respectiv 1.816 de lei/lunã (1.718 de lei/lunã in 2016) si de cei din Regiunea Sud-Vest Oltenia – 1.857 lei/lunã (1.750 de lei/lunã in 2016). În ceea ce priveste totalul pe economie, anul acesta salariul mediu net va fi dec 2.176 de lei/lunã fatã de 2.047 de lei in 2016. Conform datelor CNP, in ultimii trei ani angajatii din Regiunea Bucuresti-Ilfov au avut cele mai mari salarii din tarã, cresterile salariale fiind constante.