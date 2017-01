S-a semnat ordinul de începere a lucrãrilor de canalizare în cartierele Munteni si Podeni!

marți, ianuarie 17, 2017, 3:00

În mai putin de o sãptãmânã, locuitorii celor mai mari douã cartiere din Bârlad – Munteni si Podeni – îsi vor vedea visul cu ochii: vor fi recordati la canalizarea menajerã si pluvialã a orasului. Investitia a primit, ieri, „undã verde”, dupã ce primarul Dumitru Boros a semnat ordinul de începere a lucrãrilor, începând cu data de 23 ianuarie 2017.

Astfel, una dintre cele mai mari ambitii ale localnicilor, beneficiari directi fiind membrii a nu mai putin de 2.400 de familii, devine realitate. Dar nu inainte ca proiectul sã fi ßchinuit’ si oprimat din toate directiile posibile si imposibile. De la simple amanãri pe diferite documente panã la incapacitatea factorilor de decizie in a atrage fonduri europene pentru finantarea lucrãrilor, proiectul canalizãrii din Munteni si Podeni a cunoscut toate etapele (si ßstãrile’) negative. Ultima dintre acestea s-a consumat la finele lunii noiembrie, anul trecut, cand, desi a fost ales un castigãtor al licitatiei de atribuire a lucrãrilor, un contraofertant l-a contestat si a mai amanat o datã punerea in aplicare a proiectului. Tot atunci insã, primarul Dumitru Boros anunta cã, intre timp, a fost instiintat cã cel care a contestat licitatia a pierdut procesul definitiv. Cum ieri, Curtea de Apel Iasi a trimis la Barlad si solutia prin care a respins definitiv contestatia formulatã de concurentul nemultumit, Boros a si semnat ordinul de incepere a lucrãrilor. „Din acest moment, lucrurile vor incepe sã se miste efectiv. Chiar in acest moment (luni, 16 ianuarie, ora 14.00, n.r.) am semnat ordinul de incepere a lucrãrilor. Prin urmare, pe data de 23 ianuarie se va incepe cu organizarea de santier, astfel incat lucrãrile sã demareze cat mai repede cu putintã. Este, intr-adevãr, o veste pe care foarte multi barlãdeni o asteaptau de foarte mult timp. A fost greu panã acum, dar important este cã in sfarsit lucrãrile vor incepe si cele douã cartiere vor face pasul spre normalitate pe care si-l doreau atat. Trebuie sã le multumesc oamenilor din Munteni si Podeni pentru rãbdare, dar si consilieilor locali care au pus umãrul la acest proiect’, ne-a declarat primarul Boros. Valoarea totalã a investitiei este de aproximativ 10 milioane lei (bani imprumutati de oras de la CEC Bank) si prevede realizarea canalizãrilor manejerã si pluvialã pe 31 de strãzi din cartierul Munteni si pe alte 42 din Podeni. Termenul de executie a investitiei este de doi ani iar in cadrul lucrãrilor se vor construi si patru statii de pompare a apelor uzate si pluviale.