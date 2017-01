Reteaua scolara din municipiul Vaslui are 28 de unitati de învatamânt

vineri, ianuarie 27, 2017, 3:00

Ieri, in sedinta Consiliului Local Vaslui, s-a aprobat reteaua unitãtilor de invãtãmant preuniversitar de stat si particular pentru anul scolar 2017 – 2018. Potrivit legislatiei in vigoare, autoritãtile publice locale aprobã reteaua scolarã a unitãtilor de invãtãmant preuniversitar de stat si particular din raza lor de competentã. La nivelul municipiului Vaslui, in prezent, functioneazã 25 de unitãti de invãtãmant de stat cu personalitate juridicã si trei unitãti de invãtãmant particular, separate pe niveluri de scolarizare. Conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, unitãtile de invãtãmant de stat au personalitate juridicã dacã se organizeazã si functioneazã, dupã caz, astfel: cu minimum 300 de elevi, cu minimum 300 de elevi, prescolari si anteprescolari, cu minimum 150 de prescolari si anteprescolari, cu minimum 100 de elevi si/sau prescolari, in cazul unitãtilor de invãtãmant special. Panã la data de 15 decembrie 2016, inspectoratele scolare au avut obligatia de a solicita, in vederea emiterii avizului conform, autoritãtilor administratiei publice locale/judetene, dupã caz, proiectul privind organizarea/reorganizarea retelei scolare a unitãtilor de invãtãmant preuniversitar de stat si particular din raza lor teritorialã pentru anul scolar 2017 – 2018, in vederea fundamentãrii proiectului planului de scolarizare’, se aratã in raportul la hotãrare. Legea educatiei nationale prevede cã reteaua scolarã a unitãtilor de invãtãmant se dã publicitãtii la inceputul fiecãrui an, pentru anul scolar urmãtor.