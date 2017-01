Restante mai mici la banci la creditele in lei si valuta

luni, ianuarie 30, 2017, 3:00

Potrivit ultimelor date statistice publicate de Banca Nationalã a Romaniei, la sfarsitul lunii noiembrie 2016, populatia si firmele din judetul Vaslui aveau contractate credite in valoare de 1.061 milioane de lei. Din aceastã sumã, creditele restante in moneda nationalã se ridicau la 146,3 milioane de lei. La aceeasi datã, creditele active in valutã se ridicau la 471 milioane de lei, din care 33,9 milioane de lei reprezentau credite restante. Dacã ne raportãm la prima lunã a anului trecut, volumul restantelor la bãnci s-a redus considerabil. În ianuarie 2016, firmele si populatia judetului Vaslui aveau contractate la bãncile comerciale credite in valoare totalã de 1.089 milioane de lei. Din aceast‘ sumã, 221,8 milioane lei reprezentau credite restante, ale cãror rate nu au fost achitate la institutiile financiare conform contractelor de imprumut. Pe segmentul imprumuturilor in valutã, la inceputul anului 2016, vasluienii aveau credite in valoare totalã de 528,5 milioane de lei, din care 46,4 milioane de lei reprezentau credite restante.