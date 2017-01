Prognozã optimistã: mai putini someri în 2017

joi, ianuarie 12, 2017, 3:00

Comisia Nationalã de Prognozã dã vesti bune pentru piata muncii din Romania. În anul 2017, rata somajului va cobori la 4,6%, fatã de 4,8%, cat se estimeazã cã se va atinge panã la sfarsitul acestui an. Cea mai mare ratã a somajul se estimeazã cã va fi cea din Regiunea Sud-Vest Oltenia, care va scãdea de la 7,8% in 2016, la 7,7% in 2017. La polul opus se va situa Bucuresti- Ilfov unde rata somajului va cobori de la 1,7% in 2016, la 1,6%. Tendinta de scãdere a ratei somajului va continua si in urmãtorii ani, astfel incat, in 2018, aceasta va atinge, pe total economie, 4,4%, iar in 2019 va ajunge la 4,3%. În luna octombrie 2016, rata somajului inregistratã in judetul Vaslui a fost de 11,66%. În evidentele AJOFM-ului erau inregistrati un numãr total de 17.100 persoane, din care 1.358 sunt someri indemnizati si 15.742 sunt someri neindemnizati. Un procent de 92% din somerii din judetul Vaslui sunt foarte slab pregãtiti. Nu mai putin de 15.398 persoane au un nivel de instruire primar/gimnazial/ pro – fesio nal. Pentru aceste persoane, sansele de a gãsi un loc de muncã sunt foarte reduse. În ultimele luni ale anului trecut, mai multi agenti economici din judetul Vaslui au anuntat la Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) concedieri colective. În perioada noiembrie 2016 – martie 2017 s-a notificat disponibilizarea unui numãr total de 556 salariati. Domeniile de activitate din care s-au operat concedierile sunt productia de tesãturi, agriculturã si constructii.