Preturi mai mari la serviciile de salubritate

Astãzi, in sedinta Consiliului Local Vaslui se va supune dezbaterii modificarea preturilor si tarifelor pentru lucrãrile si serviciile de salubrizare practicate de SC Goscom Vaslui SA. Luand in calcul cheltuielile privind finantarea serviciilor de salubrizare, Goscom propune o majorare a pretului actual de 7,94 lei/persoanã/lunã pentru salubritate, aprobat prin H.C.L. 101/2015. Astfel, tariful actual al serviciului de salubrizare prestat persoanelor fizice se va ajusta cu 22%, ceea ce inseamnã o crestere cu 1,76 lei a tarifului, respectiv acesta va fi de 9,70 lei/persoanã/lunã (cu TVA). La noul pret se va adãuga in plus taxa specialã de depozitare, in cuantum de 2 lei/persoanã/lunã (cu TVA), incepand cu 1 ianaurie 2017. La persoanele juridice, tariful aplicabil pentru serviciul de colectare, transport si depozitare deseuri menajere se ajusteazã tot cu 22%, respectiv de la 79,38 lei/metrul cub (mc) (fãrã TVA) la 97,01 lei/mc (fãrã TVA) plus taxa specialã de depozitare in cuantum de 20 lei/mc (fãrã TVA). Tarifele actualizate vor fi aplicate abonatilor incepand cu luna ianuarie 2017. La fundamentarea preturilor pentru activitatea de colectat, transportat si depozitat deseuri menajere s-au luat in considerare cheltuielile pentru combustibili si lubrifianti, cheltuielile cu energia electricã, apã si gaz, cheltuielile cu piesele de schimb, intretinere si reparatii etc. SC Goscom Vaslui SA are, in prezent, 37.000 de abonati. Luand in considerare cantitatea de 1 mc/an produsã la nivel urban de cãtre o persoanã, rezultã o cantitate de deseuri anualã de 37.000 mc. Operatorul de salubritate mai are abonati 1.184 de agenti economici activi, care genereazã circa 23.000 mc deseuri pe an.