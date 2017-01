Peste 27.450 de pensionari vasluieni vor avea pensii mai mari

luni, ianuarie 9, 2017, 3:00

Aproximativ 27.473 de pensionari din judetul Vaslui vor beneficia de facilitãtile fiscale adoptate de Parlamentul României. Este vorba despre anularea contributiei de 5,5% la sãnãtate pentru toate pensiile si a impozitului de 16% pentru pensiile mai mici de 2.000 de lei. Pe grupa de pensii cuprinse între 918 lei si 2.000 de lei, cresterile vor fi cuprinse între 10 si 195 lei. Practic, cu cât pensia este mai mare, cu atât majorarea este mai semnificativã.

Joia trecutã, Camera Deputatilor a adoptat in sesiune extraordinarã, cu 207 voturi ‘pentru’ si 29 de voturi ‘impotrivã’, proiectul de lege prin care se eliminã plata contributiei individuale de asigurãri sociale de sãnãtate (CASS) pentru toate pensiile, precum si a impozitului pe venit pentru pensiile sub 2.000 de lei. În prezent, in evidentele Casei Judetene de Pensii (CJP) Vaslui sunt inregistrati in total 86.824 pensionari de stat. Un numãr total de 52.345 de pensionari sunt inregistrati la Vaslui, Husi, Negresti si comunele limitrofe, din care circa 14.894 pensionari vor avea bani mai multi la pensie in urma tãierilor impozitului de 16% si a procentului de 5,5% pentru fondul de sãnãtate. În municipiul Barlad si comunele limitrofe sunt inregistrati in total 34.479 pensionari de stat, din care vor beneficia de facilitãtile fiscale adoptate de parlamentari in jur de 12.579 pensionari.

Bani frumosi pentru vârstnicii cu pensii mari

Pe plaja de pensii cuprinsã intre 918 lei si 2.000 de lei, cresterile de pensii care ar urma sã intre in vigoare incepand cu data de 1 februarie 2017 vor fi intre 10 si 195 de lei. Cresterile mai mici, in jur de 10 lei, vor fi primite de pensionarii care au pensii intre 918 si 1.100 de lei, pentru care se anuleazã CASS-ul de 5,5%. În schimb, pentru pensionarii care au pensii mai mari de 1.100 lei, suma cu care vor creste pensiile va fi mai mare. Spre exemplu, la o pensie de 2.000 de lei, din care se eliminã impozitul pe venit si cota pentru fondul de sãnãtate, majorarea ar urma sã fie de 195 lei. Mai mult, pensionarii care au pensii peste 2.000 de lei vor rãmane cu o sumã mult mai mare in buzunar. Spre exemplu, la o pensie de 2.500 de lei, suma cu care va creste respectiva pensie ar urma sã fie de peste 200 lei. Mai exact, din suma de 297 lei care reprezintã cota pentru fondul de sãnãtate (care nu se mai plãteste), se scade suma de 80 lei, care reprezintã impozitul pe venit rãmas in vigoare, si rezultã o crestere a pensie de peste 200 lei.

Legea merge la promulgare

Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sãnãtãtii a fost adoptat in septembrie de Senat, iar joi, 5 ianuarie 2017, a primit votul final al Camerei Deputatilor (forul decizio – nal). Astfel, propunerea legislativã mai are nevoie acum doar de promulgarea prin decret prezi – dential si publicarea in Monitorul Oficial pentru a se aplica. Concret, documentul care urmeazã sã ajungã pe masa presedintelui Klaus Iohannis prevede scutirea de impozit a pensiilor mai mici de 2.000 de lei. Mãsurile votate de deputati sunt usor modificate fatã de prevederile adoptate de senatori cu cateva luni in urmã. Concret, in forma in care a trecut de Senat, proiectul de act normativ stabilea cã nicio pensie nu va mai fi impozitatã, fãrã sã existe vreun plafon. În prezent, veniturile din pensii sunt impozitate, dacã trec de un anumit plafon stabilit prin lege, cu o cotã de 16%, se aratã in Codul fiscal. Mai exact, venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin scãderea din pensie a CASS de 5,5% si a sumei neimpozabile lunare de 1.100 de lei.