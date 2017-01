Peste 24.000 hectare de culturi agricole afectate de înghet

marți, ianuarie 17, 2017, 3:00

Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui a transmis cãtre Ministerul Agriculturii o raportare privind suprafete afectate de inghet in perioada 6 – 9 ianuarie 2017. În total, la nivelul judetului Vaslui a fost compromisã de temperaturile extreme o suprafatã totalã de 24.257 hectare, astfel: grau – 11.622 hectare, rapitã 7.006 hectare, culturi verzi (rapitã cu mustar) – 3.786 hectare, orz – 1.223 hectare, vitã de vie – 520 hectare, triticale – 90 hectare, plante de nutret – 10 hectare. ‘Constatarea culturilor afectate de inghet este fãcutã de producãtori la fata locului. Se iau mostre de monolit (se sapã in pãmant si se iau portiuni de sol cu tot cu plante) se pun intrun loc cu temperaturi mai ridicate si se vede cum a actionat inghetul. Restul fermierilor trebuie sã facã o constatare in primãvarã, cand temperaturile cresc si se reia vegetatia plantelor’, a spus Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui. În perioada 6 – 9 ianuarie, judetul nostru a fost sub avertizare unui cod portocaliu de ger, astfel incat minimele au fost cuprinse, in general, intre -29 si -15 grade, iar maximele intre -15 si -10 grade. În special la rapitã, riscul de inghet apare in jurul temperaturii de minus 17 grade. Pe langã rapitã, orzul si graul au, de asemenea, probleme la temperaturile extrem de scãzute. Grav este faptul cã in toamna anului trecut, din cauza secetei, campania de semãnat nu s-a desfãsurat in perioadele optime, iar plantele nu au rãsãrit corespunzãtor, nefiind dezvoltate pentru a face fatã gerului.