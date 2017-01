Pericol de înghet în agricultura!

vineri, ianuarie 6, 2017, 3:00

Fermierii din judetul Vaslui sunt ingrijorati de riscul mare de inghet al culturilor agricole semãnate in toamna anului trecut. În conditiile in care zãpada lipseste din aproape intreg judetul, valul de frig anuntat de meteorologi pentru urmãtoarele zile poate afecta serios dezvoltarea plantelor. Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui, spune cã, pentru moment, nu sunt probleme la culturile agricole, deoarece temperaturilor din timpul noptilor nu au coborat mai mult de minus 8 grade Celsius. În special la rapitã, riscul de inghet apare in jurul temperaturii de minus 17 grade. ‘Sperãm sã vinã zapada. Ea este foarte importantã pentru protectia culturilor agricole, dar si pentru asigurarea umiditãtii in primãvarã. La rezervele actuale de umiditate din sol, zãpada topitã va fi absorbitã usor’, a spus Gigel Crudu. Pe langã rapitã, orzul si graul au, de asemenea, probleme la temperaturile scãzute. ‘Dacã va veni un val de ger, plantele pot fi afectate. Problema este cã graul incã nu este infrãtit, altfel spus, nu este dezvoltat conform datei din calendar, iar plantele care nu sunt dezvoltate rezistã mai greu la temperaturi scãzute’, a mai spus Gigel Crudu. De ieri, in zona Moldovei, vremea sa rãcit accentuat, fiind temperaturi foarte scãzute fiind inregistrate in special astãzi si maine, cand mercurul in termometre va cobori panã in dreptul valorii de 15 grade Celsius. Meteorologii anuntã cã panã la sfarsitul intervalului vremea va avea temperaturi sub media acestei perioade. În toamna anului trecut, suprafata totalã programatã pentru insãmantãri in judetul Vaslui a fost de 96.050 hectare (grau, rapitã, triticale, orz de toamnã, legume, plante de nutret).