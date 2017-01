Pentru doi iepuri, un braconier riscã sã rãmânã fãrã masinã

luni, ianuarie 9, 2017, 3:00

La inceputul anului, un paznic de vanãtoare a sesizat politistii cu privire la faptul cã a surprins la braconaj o persoanã aflatã intr-un autovehicul, pe fondul de vanãtoare Fastaci. Pentru cercetãri, la fata locului s-au deplasat politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase si Sectiei de Politie Ruralã 2 Vaslui. A fost identificat un bãrbat in varstã de 42 de ani, domiciliat in comuna Cozmesti, care avea asupra sa o armã de vanãtoare si 3 cartuse, detinute in mod legal. În masina cu care se deplasa bãrbatul, politistii au gãsit doi iepuri ce fuseserã impuscati. Politistii au ridicat in vederea cercetãrilor arma de vanãtoare, munitia si vanatul, iar autoturismul cu care acesta s-a deplasat pe fondul cinegetic a fost indisponibilizat in vederea confiscãrii. În cauzã se efectueazã cercetãri pentru comiterea infractiunii de braconaj cinegetic, faptã prevãzutã de Legea 407/2006 vanãtorii si a protectiei fondului cinegetic.