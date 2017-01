Patinoarul din Bârlad «alunecã» spre profit

vineri, ianuarie 6, 2017, 3:00

Dupã exact o lunã de la darea în folosintã, cea mai nouã investitie din Bârlad destinatã petrecerii timpului liber a înregistrat încasãri la care nici organizatorii nu se asteptau.

Astfel, dacã nu ar fi sã se ia in calcul facturile (neemise incã!) la energie electricã, apã si alte cheltuieli, din statisticile administratorului patinoarului – in spetã Directia de Administrare a Pietelor, Parcãrilor si Cimitirelor (DAPPC) Barlad – a reiesit cã numai in luna decembrie s-au incasat circa 70.000 de lei. Adicã jumãtate din suma pe care municiplaitatea a plãtit-o pentru inchirierea pe trei luni a patinoarului. „Obiectivul se bucurã, intr-adevãr, de cãutare in randul localnicilor, iar acest lucru este demonstrat de cuantumul incasãrilor colectate in prima luna de functionare. Vorbim de 65- 70.000 de lei net, in conditiile in care, pentru inchirierea obiectivului, de la 1 decembrie 2016 panã la 28 februarie 2017, s-a plãtit suma de 135.000 lei fãrã TVA. Însã, abia dupã emiterea facturilor la apã, energie electricã si achitarea cheltuielor conexe, cu angajatii si care au mai fost, putem spune exact cat anume s-a amortizat din investitie’, ne-a declarat Vasile Ciochinã, directorul DAPPC Barlad. Indiferent care va fi procentul final de amortizare a investitiei, cert este cã patinoarul se bucurã in continuare de un succes nebun, atat in randul barlãdenilor, cat si al multora care vin in oras, din alte localitãti, special pentru a-si petrece timpul liber pe gheatã. Asta si datoritã faptului cã administratorul nu a operat modificãri in privinta tarifelor de acces sau a programului de functionare.