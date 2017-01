Ordinul privind numirea directorilor nu este antedatat!

miercuri, ianuarie 11, 2017, 3:00

Ordinul privind numirea directorilor de unitãti de învãtãmânt preuniversitar a fost emis pe 6 ianuarie si publicat în Monitorul Oficial pe 9 ianuarie, nefiind antedatat, a declarat, ieri, ministrul Educatiei, Pavel Nãstase.

ßOrdinul respectiv a fost inregistrat vineri, pe 6 ianuarie, si a fost trimis cãtre Monitorul Oficial si publicarea s-a fãcut pe 9 ianuarie, luni. A fost weekend. Ordinul de ministru a fost dat vineri dupã consultarea inspectorilor generali si a fost trimis la Monitorul Oficial pentru publicare. Monitorul Oficial l-a publicat abia luni, pe data de 9. Deci, el intrã in functiune dupã publicarea in Monitorul Oficial. Adicã, incepand cu data de luni’, a explicat ministrul. El a precizat cã deciziile privind numirea temporarã a directorilor pe posturile care nu s-au ocupat prin concurs au fost luate de inspectorii generali, conform procedurii. „Inspectorii generali, in cursul diminetii, au fãcut sedinte la nivelul consiliilor de admi – nistratie. Este o procedurã care trebuie respectatã, nu inspectorul general a numit un director acolo. Consiliile profe – sorale, dupã aceea consiliul de administratie si dupã aceea inspectorul general dã numirea respectivã’, a afirmat Nãstase. Presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, declarase cã nu exista, vineri, un ordin al ministrului Educatiei cu privire la numirea in functii a directorilor de scoli, ci doar o notã, si cã ulterior Pavel Nãstase a antedatat actul, motiv pentru care cere auto – ritãtilor statului sã se autosesizeze. „Am avut dreptate cand am spus cã PSD a modificat un ordin de ministru printr-o fituicã fãrã nicio valoare juridicã. Vineri, toate Inspectoratele Scolare au primit nota nr. 24187 din 6.01.2017 prin care aveau liber la numirea pe functii a care nu au promovat concursul sau care nu au participat la acesta, asteptand sã vinã PSD sã-i numeascã in functie pe criterii politice. Nu au primit si Ordi – nul de ministru, din sim plu motiv cã el nu exista in data de 06.01.2017! Abia asearã, in 9.01.2017, au publicat in Moni – to rul Oficial nr. 20/09.1.2017 (Partea I) Ordinul de Ministru nr. 3.044 care preia informatia din nota de vineri’, a scris Turcan, ieri, pe Facebook. Ea a afirmat cã aceastã „ilegalitate’ a fost acoperitã de „o altã ilegalitate’. „PSD trebuie sã rãspundã de ce Ministerul Educatiei a transmis cãtre toate inspectoratele nota nr. 24187 din 6.01.2017, in loc sã trimitã Ordinul de ministru? Rãspunsul este foarte simplu: vineri, 6 ianuarie 2017, nu a existat un Ordin de ministru! La trei zile, dupã ce i-am avertizat de ilegalitate, au publicat un Ordin de Ministru antedatat! Asadar, ministrul PSD a antedatat un act doar pentru a-si ascunde sfidarea la adresa legii in vigoare. Autoritãtile statului ar trebui sã se autosesizeze, iar vinovatii sã rãspundã penal’, a conchis Raluca Turcan.