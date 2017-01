Opt ani de închisoare pentru bãrbatul care si-a incendiat sotia!

joi, ianuarie 12, 2017, 3:00

Judecãtorii Tribunalului Vaslui au dat o primã sentintã în dosarul bãrbatului în vârstã de 47 de ani, din Perieni, care, anul trecut, de Sfânta Maria, a încercat sã-si omoare nevasta, incendiind-o. Marian Mãrãndis a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru tentativã de omor calificat, motivul este halucinant: sotia „nu l-a ascultat” si a întârziat acasã, femeia zãbovind la o familie din sat, unde participase la organizarea unui praznic. În plus, individul va trebui sã plãteascã atât cheltuielile de judecatã, cât si tratamentul medical al victimei, peste 8.500 lei. Sotia „pedepsitã” a avut nevoie inclusiv de o operatie de chirurgie plasticã.

Pe data de 15 august 2016, de Sfanta Maria, o familie din Perieni a organizat o pomanã si a apelat la mai multe femei din sat, printre care si o gospodinã in varstã de 44 de ani, Geta Aurica Mãrãndis. Douã zile la rand, femeia a mers alãturi de celelalte gospodine din sat pentru a ajuta la pregãtirea bucatelor. În ziua praznicului, supãrat cã sotia lui intarzie peste mãsurã, Marian Mãrãndis a mers val-vartej la locuinta vecinilor, unde si-a luat sotia la rost. De fatã cu consãtenii sãi, bãrbatul a scos o seringã cu benzinã, si-a stropit sotia si i-a dat foc, dupã care a plecat linistit acasã. Noroc de o vecinã care, cu mainile goale, a reusit sã smulgã bluza cuprinsã de flãcãri, alegandu-se, la randu-i, cu arsuri la membrele superioare. Cele douã femei au fost transportate la Spitalul din Barlad, avand nevoie de mai multe zile de internare. În cazul sotiei ßincendiate’, a fost nevoie si de o operatie de chirurgie plasticã. Din cate se pare, nu a fost vorba doar de un impuls de moment, individul, foarte gelos, premeditandu-si fapta (pregãtindu-si seringa plinã cu benzinã), motiv pentru care a fost arestat sub acuzatia de tentativã de omor calificat. Culmea, si dupã arestarea sa preventivã, dar si pe parcursul procesului, Marian Mãrãndis, chiar dacã si-a recunoscut fapta, considera cã vinovata principalã ar fi sotia sa, care nu l-a ascultat si a zãbovit la vecini! Marti, judecãtorii Tribunalului au dat sentinta in acest dosar, condamnandu-l pe Marian Mãrãndis la 8 ani de inchisoare cu executare. În plus, bãrbatul va trebui sã plãteascã spitalizarea si tratamentul medical, circa 7.400 lei, dar si cheltuieli de judecatã care, cu tot cu expertizele dispuse in timpul urmãririi penale, se ridicã la alti 1.200 lei. Victima nu s-a constituit parte civilã. Sentinta nu este definitivã, putand fi apelatã in 10 zile de la comunicarea deciziei. În ceea ce-l priveste pe Marian Mãrãndis, acesta va rãmane in arest preventiv panã la pronuntarea unei sentinte definitive.