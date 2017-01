Om al strãzii mort în urma unui incendiu, la Vaslui

joi, ianuarie 5, 2017, 3:00

Pompierii militari din cadrul Detasamentului Vaslui au intervenit, in cursul noptii trecute, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu produs la o casã de pe strada Alexandru cel Bun, din municipiul Vaslui. La ora 00.18, un apel sosit in dispeceratul comun ISU – SAJ anunta un incendiu la o casã de pe strada Alexandru cel Bun din municipiul Vaslui, in interiorul cãreia s-ar aflã douã persoane, oameni ai strãzii. Imediat, la locul incendiului au fost trimise douã autospeciale de lucru cu apã si spumã si o ambulantã SMURD cu echipaj de terapie intensivã mobilã. La sosirea echipajelor de interventie, incendiul se manifesta la deseurile colectate in interiorul locuintei, cu degajare mare de fum si pericol de propagare la intreaga casã, formatã din douã incãperi. La intrarea in interior, in holul locuintei, a fost gãsitã o persoanã decedatã, un bãrbat de 58 de ani. Pompierii au lichidat imediat incendiul si au procedat pentru cãutarea celei de-a doua victime printre deseurile colectate, in final neconfimandu-se prezenta acesteia in interior a acesteia. Cauza probabilã de izbucnire a incendiului a fost utilizarea focului deschis in spatii inchise – persoana decedatã a aprins niste deseuri pentru a se incãlzi.