O ambulantã cu pacient a luat foc în mers

vineri, ianuarie 27, 2017, 3:00

O ambulantã apartinând SAJ care transporta spre spital o pacientã cu probleme cardiace din Vulturesti a luat foc în mers, în noaptea de miercuri spre joi. Nicio persoanã nu a fost rãnitã, iar pacienta a fost transportatã cu o altã ambulantã la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui. Vehiculul a fost distrus aproape în totalitate, cauza incendiului fiind cel mai probabil un scurtcircuit la un ventilator obturat de gheatã.

În noapta de 25/26 ianuarie, SAJ Vaslui a fost solicitat in cazul unei paciente din localitatea Vulturesti, care acuza probleme cardiace, respectiv o crizã de hipertensiune. O ambulantã a preluat pacienta, insã, la intoarcere, in drum spre Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, cei din vehicul au simtit un puternic miros de fum. Dupã ce a oprit masina si a evacuat pacienta si cadrele medicale, soferul a incercat sã stingã incendiul folosind stingãtorul din dotare, insã, depãsit de situatie, dupã ce flãcãrile s-au extins la nivelul intregului vehicul, a chemat pompierii. Cu toatã interventia rapidã a acestora, autospeciala a fost distrusã aproape in totalitate, fiind afectat interiorul si o mare parte a plafonului din fibrã de sticlã, dar si aparatura si echipamentele medicale din dotare. Din cate se pare, incendiul ar fi pornit de la un scurt-circuit produs la un ventilator obturat din cauza ghetii formate din cauza condensului din vehicul, pe fondul temperaturilor scãzute din exterior. Trebuie spus cã ambulanta respectivã era in serviciu de mai bine de 10 ani, avand peste 700.000 kilometri parcursi. ßPacienta si echipajul medical au fost preluati de altã ambulantã si transportati la Vaslui, pacienta ajungand in sigurantã la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui’, a anuntat dr. Dan Ungureanu, purtãtorul de cuvant al Serviciului de Ambulantã Judetean Vaslui.