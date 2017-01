Noi modificãri la Codul Fiscal

vineri, ianuarie 27, 2017, 3:00

Administratia Judeteanã a Finantelor Publice Vaslui informeazã contribuabilii cã a fost publicatã OUG nr. 3/2017 pentru modificarea si compl tarea Codul Fiscal. Una din modificãri vizeazã scutirea de impozit pe profit a contribua bililor care desfãsoarã exclusiv activitate de inovare, cercetare – dezvoltare. Astfel, contribuabilii care desfãsoarã exclusiv activi tate de inovare, cercetare – dezvoltare, precum si activitãti conexe acesteia sunt scutiti de impozit pe profit in primii 10 ani de activitate. De asemenea, pentru anul 2017, persoanele juridice romane plã titoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 indeplinesc conditiile prevãzute de lege sunt obligate la plata impo zitului reglementat incepand cu 1 februarie 2017, urmand a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, panã la data de 25 februarie 2017 inclusiv. Modifi cãrile mai privesc scutirea de impo zit pe venit in cazul persoanelor fizi ce, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor, ca urmare a desfãsurãrii activitãtii pe bazã de contract individual de muncã incheiat pe o perioadã de 12 luni, cu persoane juridice romane care desfãsoarã activitãti sezoniere. Totodatã, este eli minatã plafonarea bazei de calcul la cinci salarii medii brute pentru calculul contributiei individuale de asigurãri sociale, cat si pentru calculul contributiei de asigurãri sociale datorate de an g ajatori sau persoane asimilate acestora, pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor.