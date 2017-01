Neplata pensiei alimentare se sanctioneazã penal!

joi, ianuarie 19, 2017, 3:00

Neplata, cu rea credintã, a pensiei de intretinere minorilor este infractiune si poate fi pedepsitã cu inchisoare intre 6 luni si 3 ani de inchisoare sau amendã, se stipuleazã in Noul Cod Penal. A aflat acest lucru un vasluian care, desi castiga bani frumosi in Italia, unde era plecat la muncã, a ‘uitat’ sã mai plãteascã pensia alimentarã fiului sãu. Vãzand cã, 3 ani dupã pronuntarea divortului, Florin Blindu, din Dranceni, nu are de gand sã se achite de obligatiile impuse de instantã, fosta sa sotie, in numele bãiatului lor, a fãcut o plangere in acest sens. În octombrie 2015, bãrbatul a fost trimis in judecatã, pentru comiterea infractiunii de abandon de familie. Dupã jumãtate de an de procese, timp in care inculpatul a cerut mai multe amanãri, Judecãtoria Husi a dat sentinta: 6 luni de inchisoare cu amanarea executãrii pedepsei. În plus, tatãl ‘uituc’ a fost obligat la plata atat a alocatiei restante, cat si a cheltuielilor judiciare cãtre stat si a avocatului fiului si sotiei sale, in total 1.400 lei. Bãrbatul a fãcut contestatie, dar Curtea de Apel Iasi a respins-o. Astfel, dacã Florin Blindu nu va achita in continuare pensia alimentarã si va fi dat iar in judecatã din acest motiv ori, in decurs de 2 ani, va infãptui orice faptã penalã, el va executa si cele 6 luni amanate. Culmea, cu cateva zile inainte de inregistrarea la Judecãtorie a plangerii fiului si sotiei sale, Blindu a depus, la randu-i o plangere, prin care solicita… drept de vizitare! Rãmane de vãzut dacã il va folosi, dupã ce, ani de zile, a uitat cã are un copil !