Neglijenta si nestiinta angajatorilor i-au transformat pe pensionari în «nemultumiti de profesie»

vineri, ianuarie 6, 2017, 3:00

Peste 2.200 de pensionari vasluieni au solicitat, anul trecut, audiente la Casa Judeteanã de Pensii. Grosul nemultumirilor au fost legate de adeverintele pentru grupele de muncã si diferitele sporuri acordate prin lege. Dacã angajatorii ar completa corect adeverintele care certificã situatii ca cele mentionate, numãrul reclamatiilor ar fi mult mai mic. Pentru a reduce fenomenul, Casa de Pensii a oferit consiliere angajatorilor si chiar i-a învãtat cum trebuie sã arate o adeverintã. Rãmâne ca firmele sã se conformeze si sã le elibereze beneficiarilor documente valabile.

Pensionarii din judetul Vaslui fac tot felul de diligente pentru a obtine mai multi bani la pensie. Anul trecut, la Casa Judeteanã de Pensii (CJP) Vaslui au fost inregistrate nu mai putin de 1.744 de audiente, totodatã fiind preluate si 458 de petitii. Adeverintele pentru grupele de muncã, conditiile necesare pentru pensionare, modul in care se poate obtine pensia comunitarã si clarificarea adeverintelor privind diferitele sporuri sunt doar cateva probleme ridicate de pensionarii vasluieni. Însã toate aceste ‘interpelãri’ ale pensionarilor au un numitor comun: dorinta de a avea pensii mai mari. Vasilica Robu, directorul CJP Vaslui, a spus cã functionarii institutiei au depus un volum mare de muncã pentru solutionarea cerintelor venite de la pensionari. ‘Numãrul persoanelor venite in audiente depinde de interventiile legislative care se fac in anul respectiv. Astfel, au fost multe petitii legate de adeverintele privind grupele de muncã, diferite sporuri. Noi am avut actiuni prin care am consiliat angajatorii, le-am explicat modul de redactare corectã a adeverintelor, pentru ca, atunci cand vine o persoanã si solicitã un astfel de document, sã il primeascã corect completat. Dacã oamenii vor primi documentele completate corect, si numãrul audientelor va scãdea’, a spus Vasilica Robu.

Angajatorii, sursa nemultumirilor

HG nr. 257/2011, care contine normele de punere in aplicare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, are mai multe anexe care sunt adresate angajatorilor in care este detaliat modul de completare al adeverintelor. Cat timp angajatorii se pliazã pe cerintele legale si adeverintele aratã in regulã, CJP Vaslui preia aceste documente, iar pensionarii nu mai au niciun motiv sã solicite audiente. De altfel, solutionarea problemelor semnalate de cãteteni reprezintã o prioritate pentru CJP Vaslui. ‘Orice informare primitã din partea contribuabililor este tratatã cu maximã responsabilitate si se fac eforturi atat pentru identificarea sursei generatoare de nemultumiri, cat si pentru inlãturarea sau diminuarea acestora’, a mai spus Vasilica Robu.

Ce spune legea?

Dupã primirea deciziei de pensionare emisã de CJP Vaslui sau CLP Barlad, titularul, dacã este nemultumit, are dreptul de a contesta hotãrarea in termen de 30 de zile de la data comunicãrii. Toate contestatiile se inregistreazã la CJP Vaslui, dar nu se solutioneazã la nivel local. Contestatiile sunt trimise la Comisia Centralã de Solutionare a Contestatiilor, care functioneazã in cadrul CNPP Bucuresti, impreunã cu dosarul de pensionare si o notã de prezentare a dosarului. Dupã verificarea documentatiei, Comisia de contestatii din cadrul CNPP se pronuntã prin hotãrare motivatã care se comunicã persoanei interesate in termen de cinci zile de la adoptare. Conform art. 151 alin. 2 din Legea 263/2010, hotãrarile Comisiei Centrale de Contestatii pot fi atacate la instanta judecãtoreascã competentã, in termen de 30 de zile de la comunicare. Demn de remarcat este faptul cã, in vechea Legea a pensiilor (nr. 19/2000), termenul de contestatie la Tribunalul Vaslui era de 45 zile. Potrivit Legii nr. 263/2010, procedura de examinare a deciziilor supuse contestãrii reprezint‘ procedurã administrativã prealabilã, obligatorie, fãrã caracter jurisdictional. Hotãrarile Comisiei de Contestatii se comunicã persoanelor in cauzã si caselor teritoriale de pensii in termen de cinci zile de la adoptare.