Moldovenii contrabandisti de tigãri rãmân dupã gratii

luni, ianuarie 23, 2017, 3:00

Cei trei moldoveni care au încercat sã introducã fraudulos în tarã peste 6.000 de pachete de tigãri, trecând fraudulos frontiera, cu ajutorul unei bãrci, vor rãmâne dupã gratii, au decis judecãtorii Tribunalului Vaslui. Acestia au respins contestatia contrabandistilor privind prelungirea, cu încã 30 de zile, a mãsurii arestului preventiv, decisã de judecãtorii huseni.

Contrabandistii au fost prinsi de cãtre politistii de frontierã vasluieni in noaptea de 22 noiembrie, dupã ce, in jurul orelor 2.30, Vixici Chiril si Tatlaev Evghenii au trecut fraudulos frontiera de stat din Republica Moldova in Romania, pe raza localitãtii Ghermãnesti, comuna Dranceni. Cei doi, cu ajutorul unei bãrci, au trecut peste raul Prut 4 colete care contineau in total 6.250 pachete cu tigãri. Imediat, in zonã a apãrut utilitara marca VW model T4 condusã de Darii Andrei, in care cei trei au incãrcat tigãrile, imediat dupã aceea politistii de frontierã procedand la retinerea contrabandistilor. Pe 23 noiembrie, instanta de judecatã a admis propunerea de arestare preventivã formulatã de Parchetul de pe langã Judecãtoria Husi si a dispus arestarea preventivã a inculpatilor Vixici Chiril, Tatlaev Evghenii si Darii Andrei, pentru o perioadã de 30 de zile, mãsurã prelungitã de douã ori, ultima datã pe data de 13 ianuarie. Împotriva acestei ultime decizii, moldovenii au fãcut contestatie la Tribunalul Vaslui, care a fost respinsã ca nefondatã, cu atat mai mult cu cat, pe langã infractiunea de contrabandã, ei sunt acuzati si de trecere frauduloasã a frontierei de stat. Desi domiciliati in orasul Bãlti, cei trei nu cunosc limba romanã, astfel cã a fost nevoie de un traducãtor de limba rusã care sã explice completului de judecatã motivãrile inculpatilor.