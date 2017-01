Microbuz «antifonat» cu tigãri de contrabandã

luni, ianuarie 23, 2017, 3:00

În urma valorificãrii unei informatii, politisti de frontierã din cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Husi au descoperit 741 pachete de tigãri cu timbru de accizã R. Moldova, ascunse în usile din spate, în usa lateralã si în roata de rezervã ale unui microbuz înmatriculat în R. Moldova.

În ziua de 19 ianuarie, pentru valorificarea unei informatii, politisti de frontierã din cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Husi au organizat si desfãsurat o actiune punctualã pentru combaterea contrabandei in zona de responsabilitate. În cadrul actiunii, in jurul orei 21.30, in localitatea de frontierã Risesti, a fost identificat in trafic si oprit pentru control un microbuz marca Volkswagen, inmatriculat in R. Moldova, condus de Radu U., cu cetãtenie romanã si R. Moldova, in varstã de 39 de ani. Mijlocul de transport a fost condus la sediul Sectorului Politiei de Frontierã Husi in vederea efectuãrii unui control amãnuntit. În urma controlului efectuat, politistii de frontierã au descoperit 741 pachete tigãri, cu timbru de accizã R. Moldova, ascunse in usile din spate, in usa lateralã si in roata de rezervã ale microbuzului. Radu U. a declarat cã tigãrile descoperite ii apartin si cã intentiona sã le comercializeze in municipiul Bucuresti. Tigãrile descoperite, in valoare totalã de 11.115 lei au fost confiscate si introduse in camera de corpuri delicte de la sediul STPF Vaslui. În cauzã se efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunii de contrabandã.

Alte modalitati de ascundere a tigarilor…

În Punctul de Trecere a Frontierei Albita, echipa comunã de control, formatã din lucrãtori vamali si politisti de frontierã, a descoperit 635 pachete de tigãri, cu timbru de accizã R. Moldova, pe care doi cetãteni romani intentionau sã le introducã ilegal in tarã, sustrãgandu-le de la controlul de frontierã. Primul caz a avut loc in data de 18 ianuarie, in jurul orei 13.00, cand in PTF Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru a intra in tarã, cetãteanul roman Mihail P., in varstã de 60 de ani, conducand un ansamblu de vehicule format dintrun microbuz si o remorcã, ambele inmatriculate in Republica Moldova. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amãnuntit asupra autovehiculelor si persoanei, ocazie cu care echipa comunã de control, formatã din lucrãtori vamali si politisti frontierã, a descoperit ascunse si nedeclarate, in scopul sustragerii de la controlul de frontierã, 99 pachete tigãri, de diferite mãrci, cu timbru de accizã R. Moldova, ascunse in filtrul de aer si in spatele scaunului soferului. O zi mai tarziu, in jurul orei 18.30, in acelasi punct de trecere a frontierei s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru a intra in tarã, cetãteanul roman Laura A., in varstã de 26 de ani, conducand un autoturism marca Opel Astra, inmatriculat in Romania. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amãnuntit asupra autoturismului si persoanei, ocazie cu care, echipa comunã de control formatã din lucrãtori vamali si politisti frontierã a descoperit ascunse si nedeclarate, in scopul sustragerii de la controlul de frontierã, 536 pachete tigãri, de diferite mãrci, cu timbru de accizã R. Moldova, ascunse in bagajele personale si in roata de rezervã. Conform prevederilor le – gale, a fost luatã mãsura retinerii tigaretelor, in valoare totalã de 2.860 lei, si sanctionarea contraventionalã a celor douã persoane cu amendã totalã in valoare de 13.000 lei.