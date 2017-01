Mica Unire, marcatã alãturi de elevii Scolii «Constantin Parfene»

luni, ianuarie 23, 2017, 3:00

Prefectul Isabel Bogdan a dansat Hora Unirii alãturi de elevii Scolii ßConstantin Parfene’ Vaslui, invitat la activitatea, coordonatã de invãtãtoarea Maria Popa, profesoarele Elena Carla Monalisa Prelipcean si Irina Matcasu, gazdã fiind Muzeul Judetean ßStefan cel Mare’. Reprezentantul Guvernului in teritoriu a tinut sã le transmitã copiilor cateva cuvinte legate de insemnãtatea actului de la 24 ianuarie 1859. ßZiua de 24 ianuarie ne face din nou sã retrãim, cel putin la nivel de poveste, acesti cativa pasi fãcuti de strãmosii nostri pentru tot ce inseamnã astãzi Romania. De aceea, trebuie sã ne cinstim valorile poporului roman, care au contribuit la primul pas cãtre marea unire de la 1 decembrie 1918. Sã privim aceastã zi cu bucurie si cu incredere in fortele proprii, pentru ca Romania sã aibã un viitor mai bun!’, a declarat prefectul Isabel Bogdan. Activitatea Scolii ‘Constantin Parfene’ Vaslui face parte din proiectul ßTrãim si simtim romaneste’, iar o primã actiune a avut loc de Ziua Nationalã a Romaniei, urmatã de o donatie pentru copiii cu dizabilitãti in pragul sãrbãtorilor de iarnã, a subliniat Elena Carla Monalisa Prelipcean.