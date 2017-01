Mãsuri de fluidizare a traficului la frontiera cu Republica Moldova

joi, ianuarie 5, 2017, 3:00

În primele trei zile ale anului 2017, frontiera românã a fost tranzitatã de aproximativ 378.000 de persoane, dintre care 171.000 pe sensul de iesire din tarã si 207.000 pe sensul de intrare în tarã. În aceeasi perioadã a anului 2016, au trecut frontiera 389.000 persoane. Iatã de ce Politia de Frontierã Românã a dispus mãsuri de suplimentare a personalului, sens în care peste 3.000 de politisti de frontierã au desfãsurat, zilnic, activitãti de supraveghere si control la frontiera de stat.

Politia de Frontierã Romanã a folosit la maxim capacitatea punctelor de trecere ale frontierei, in limita configuratiei acestora si in cele mai tranzitate, in functie de trafic, au fost suplimentate arterele de control pe sensul de intrare sau iesire in/din tarã, precum si echipamentele folosite pentru verificarea documentelor, astfel incat formalitãtile de frontierã sã se efectueze cu operativitate. Cele mai mari valori de trafic, intr-un timp scurt, au fost inregistrate la frontiera de vest, pe sensul de iesire din Romania insã, in urma gestionãrii situatiei prin dispunerea unor mãsuri imediate de fluidizare, media timpilor de asteptare la frontierã rareori a depãsit 30 de minute. La frontiera de est, respectiv in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Albita, in anumite intervale de timp, media timpilor de asteptare la intrarea in Romania a depãsit 60 minute, fiind suplimentat numãrul arterelor de control pe sensul de intrare in tarã si numãrul politistilor de frontierã care isi desfãsurau activitatea la controlul documentelor. Cele mai tranzitate au fost punctele de trecere ale frontierei din vestul tãrii, pe unde au trecut aproximativ 137.000 persoane, cele aeroportuare – 111.000 persoane, dar si cele de la frontiera cu R. Moldova – 59.000 persoane. De exemplu, cel mai tranzitat punct de frontierã a fost PTF Aeroport Henri Coandã, cu un trafic de peste 75.000 persoane, urmat de PTF Nãdlac II, cu peste 33.800 persoane, si PTF Bors, unde politistii de frontierã au verificat peste 33.600 persoane. Totodatã, la frontiera cu R. Moldova cel mai tranzitat punct de frontierã a fost Albita, cu un trafic de peste 25.800 treceri persoane.

Frontiera cu R. Moldova ramâne «sub asediu»

Avand in vedere cã in perioada urmãtoare se celebreazã sãrbãtorile de iarnã pe rit vechi, se estimeazã cresteri ale traficului la frontiera cu R. Moldova, pe sensul de intrare in tarã, cauzate de numãrul mare de persoane care vin in scop turistic in Romania. Pentru evitarea aglomerãrilor, Politia de Frontierã recomandã in continuare participantilor la trafic tranzitarea tuturor punctelor de frontierã existente la granitã, astfel incat sã se preintampine aparitia suprasolicitãrilor doar a unora dintre acestea, din cauza unui numãr mare de cãlãtori, intr-un timp foarte scurt. Punctele de trecere de pe frontiera romano-moldoveanã sunt: pe raza judetului Galati – PTF Oancea – Cahul si PTF Galati – Giurgiulesti; pe raza judetului Vaslui – PTF Albita – Leuseni; pe raza judetului Iasi – PTF Sculeni – Sculeni; pe raza judetului Botosani – PTF Rãdãuti – Prut-Lipcani si PTF Stanca – Costesti. Politia de Frontierã Romanã reaminteste participantilor la trafic cã existã si o aplicatie online, disponibilã pe pagina de internet www.politiadefrontiera.ro, care prezintã o medie a timpilor de asteptare in punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp. Acestia sunt actualizati in timp real, fapt ce ajutã utilizatorul sã-si reconfigureze traseul cãtre un punct de frontierã ce inregistreazã valori de trafic scãzute. Totodatã, Politia de Frontierã a pus la dispozitia participantilor la traficul transfrontalier numãrul de telefon 021.9590 unde pot semnala diferite aspecte despre modul in care a fost efectuat controlul la trecerea frontierei, sesizãrile fiind preluate de cãtre politistii de frontierã care vor actiona in consecintã, legal, de la caz la caz. De asemenea, informatii privind punctele de trecere ale frontierei sunt disponibile pe pagina de internet a Politiei de Frontierã Romane: www.politiadefrontiera.ro.