Marti, ultima zi de vacantã?!

marți, ianuarie 10, 2017, 3:00

Unitãtile de învãtãmânt vasluiene sunt închise si astãzi, a decis conducerea judetului la propunerea ISJ Vaslui. Chiar dacã drumurile judetene si cele mai multe rute comunale au fost deblocate, decizia de suspendare pentru încã o zi a cursurilor a fost luatã ca urmare a temperaturilor extrem de scãzute.

Pentru a doua zi consecutiv, reinceperea cursurilor dupã vacanta de iarnã a fost amanatã, de aceastã datã datoritã gerului. Judetul Vaslui a intrat de ieri sub avertizare cod portocaliu de ger, avertizare valabilã panã marti, 10 ianuarie, timp in care gerul se va intensifica, astfel incat temperaturile minime vor fi cuprinse, in general, intre -29 si -15 grade, iar cele maxime intre -15 si -10 grade. În aceste conditii, grãdinitele, scolile si liceele din judetul Vaslui, la fel ca in alte 20 de judete, vor rãmane inchise, si marti, pentru a se evita risul imbolnãvirilor atat a elevilor, in special a celor navetisti, cat si a cadrelor didactice ori a pãrintilor ce-i insotesc pe scolari. Totodatã, conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui face un apel cãtre administratorii unitãtilor de invãtãmant pentru a lua mãsuri astfel incat la reluarea cursurilor sã se asigure incãlzirea in sãlile de clasã, astfel incat procesul de invãtãmant sã se desfãsoare in conditii optime. În ceea ce priveste orele pierdute prin suspendarea cursurilor, acestea vor fi recuperate conform unui program propus de conducerile unitãtilor de invãtãmant si aprobat de ISJ Vaslui.