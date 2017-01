Mare atentie la folosirea surselor de încãlzire!

vineri, ianuarie 27, 2017, 3:00

În 2016, în aria de activitate a companiei Delgaz Grid s-au înregistrat 34 de cazuri de intoxicatii cu CO. Peste 50% dintre cazuri au avut loc în numai trei luni, imediat dupã debutul sezonului rece.

Un numãr de 62 de persoane au fost la un pas de moarte, iar alte 11 nu au mai putut fi salvate, anul trecut, din cauza utilizãrii unor aparate alimentate cu gaze naturale racordate necores pun – zãtor la cosurile de evacuare a gazelor arse, neetanse sau infundate, precum si a folosiri aragazului ca sursã de incãlzire. În prima zi de Crãciun, doi copii in varstã de 2 ani, respectiv 4 ani, din localitatea Lechinta judetul Bistrita Nãsãud au fost la un pas de a-si pierde viata, suferind intoxicatii cu monoxid de carbon tot ca urmare a utilizãrii aragazului ca sursã de incãlzire. Iar lista cu astfel de evenimente tragice poate continua. În judetul Mures, o familie din Seulia de Mures, formatã din 4 membri intre care un copil de 9 luni, a avut de suferit in urma intoxicatiei cu monoxid de carbon din cauza evacuãrii insuficiente a gazelor arse. Mai bine de jumãtate dintre cazurile de intoxicatii cu monoxid de carbon din 2016, respectiv 56%, s-au petrecut in ultimele trei luni ale anului, odatã cu debutul sezonului rece. Tot in aceastã perioadã au fost inregistrate 10 din cele 11 decese consemnate pe parcursul anului trecut. Delgaz Grid trage un semnal de alarmã privind aceste evenimente nefaste care pot fi evitate prin luarea unor mãsuri simple de sigurantã la debutul sezonului rece si care sunt esentiale pentru prevenirea intoxicatiilor cu monoxid de carbon si asfixierilor. Astfel, pentru asigurarea unei ventilatii corespunzãtoare in incãperile unde functioneazã aparate care sunt alimentate cu gaze naturale, sistemele de evacuare a gazelor arse trebuie sã fie verificate la inceputul sezonului rece, in fiecare an. Curãtarea cosurilor de fum si a hornurilor trebuie sã se efectueze de cel putin douã ori pe an, o datã obligatoriu inaintea venirii sezonului rece si doar de cãtre persoane sau firme autorizate. De asemenea, consumatorii de gaze naturale trebuie sã supravegheze aparatele neautomatizate care functioneazã cu flacãrã deschisã si sã nu le foloseascã in scopul incãlzirii locuintei. Pentru semnalarea unor posibile scurgeri de gaz sau a prezentei monoxidului de carbon in interiorul locuintei, este recomandatã montarea detec toarelor. În privinta detectoarelor de gaz este bine sã stim cã acestea sunt obligatorii pentru instalatiile noi in care se monteazã aparate consumatoare de combustibili gazosi, in incãperi care au ferestre cu geamuri cu grosime mai mare de 4 mm sau care sunt din geam securizat sau termopan, insã este recomandabil ca acestea sã fie montate si in instalatiile vechi.