Mai putini asistati social în lunile friguroase!

joi, ianuarie 5, 2017, 3:00

Sezonul rece 2016 – 2017 reprezintã o premierã absolutã pentru asistatii social din judetul Vaslui. Dacã în ultimii ani zãpada si gerul cresteau semnificativ numãrul beneficiarilor de venit minim garantat, în aceastã iarnã, cel putin scriptic, Vasluiul are mult mai putini nevoiasi. Minusul de circa 400 de familii la plata ajutorului social poate avea o singurã explicatie: migratia vasluienilor la muncã în strãinãtate sau în alte judete ale tãrii.

Pentru prima oarã in ultimii ani, numãrul beneficiarilor de venit minim garantat din judetul Vaslui scade pe timpul iernii, comparativ cu lunile de varã. De regulã, in perioada noiembrie – decembrie a fiecãrui an, persoanele nevoiase din comunitãtile locale fãceau coadã la primãrii pentru a-si depune dosarele pentru ajutorul social. Ajutoarele de incãlzire care se acordã asistatilor social, precum si suma de bani primitã lunar erau motive puternice pentru ca numãrul asistatilor social sã creascã simtitor. Conform datelor Agentiei Judetene pentru Plãti si Inspectie Socialã (AJPIS) Vaslui, in luna decembrie 2016, se aflau in platã 10.909 beneficiari de venit minim garantat. Spre comparatie, in luna iunie 2016, primeau ajutor social 11.300 de familii si persoane singure din judet. ‘Fatã de lunile de varã, a scãzut cu 400 de familii numãrul beneficiarilor de venit minim garantat. Panã la aceastã datã, nu am fãcut o analizã a acestui fenomen’, a precizat Sorin Prepelitã, directorul AJPIS Vaslui.

Migratia diminueaza asistenta sociala

Cum economia localã nu a inregistrat o relansare spectaculoasã iar pe piata muncii oferta locurilor de muncã este incã modestã, singura explicatie a scãderii numãrului de asistati social este migratia. Dacã imediat dupã aderarea la Uniunea Europeanã populatia activã din judet a plecat masiv la lucru in strãinãtate, in ultima perioadã, tot mai multi vasluieni se angajeazã in alte zone din Romaniei. Bucurestiul si unele judete din Transilvania si Banat, unde salariile sunt mult mai mari iar angajatorii acordã numeroase facilitãti salariatilor, au devenit punctele de atractie pentru vasluieni. Astfel, cu o puternicã migratie externã si una internã in crestere, cererile pentru asistentã socialã sunt in scãdere si, implicit, presiunea pe bugetul Ministerului Muncii este mai redusã. În medie, anul trecut, in fiecare lunã au incasat ajutor social 10.000 de beneficiari, suma totalã achitatã pentru primele 11 luni din 2016 fiind de aproximativ 37 milioane de lei.

Tot lideri nationali suntem!

Cu cei circa 10.000 de beneficiari de venit minim garantat, judetul Vaslui continuã sã se afle in topul primelor cinci judete din Romania cu cei mai multi asistati social, raportat la populatie. Alãturi de Teleorman, Buzãu, Mehedinti si Dolj, care au un procent cuprins intre 2,9% si 2,2%, din populatia judetului care primeste acest ajutor social, Vasluiul are 2,5% din populatia judetului, de circa 452.000 de persoane, care primeste sprijin financiar de la stat. Potrivit unei analize ‘Economica.net’, aproape 250.000 de romani primesc ajutor social. Raportat la numãrul total de locuitori din evidentele Ministerului Muncii, rezultã cã 1,17% din toatã populatia tãrii primeste acest venit minim garantat. Ajutorul social se acordã familiilor si persoanelor singure, cetãteni romani sau strãini, inclusiv persoanelor fãrã locuintã, ale cãror venituri lunare se situeazã sub pragul de 142 lei – pentru persoanele singure si 527 lei pentru familia formatã din cinci persoane. Concret, sunt indreptãtite sã primeascã venitul minim persoanele singure care au venituri nete lunare sub 142 lei, familiile formate din douã persoane cu venituri lunare per gospodãrie sub 255 lei, familiile formate din trei persoane cu venituri lunare pe gospodãrie sub 357 lei, familiile formate din patru persoane cu venituri lunare pe gospodãrie mai mici de 442 lei, familiile formate din cinci persoane cu venituri lunare pe gospodãrie mai mici de 527 lei.