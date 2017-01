Mai putinã cãldurã în Parlament, mai multi procurori pe cap de parlamentar!

joi, ianuarie 19, 2017, 3:00

Corneliu Bichinet îsi pune, deja, amprenta asupra activitãtii Camerei Deputatilor. Într-o interventie pe marginea proiectului de hotãrâre privind bugetul Camerei Deputatilor, luare de cuvânt care a stârnit hohote de râs si aplauze, Bichinet a propus limitarea temperaturii în sala în care se desfãsoarã lucrãrile celor douã camere ale Parlamentului, pentru „(…) a elimina toropeala unora cãrora le lipsesc doar papucii, la marginea bãncii, si scufia de noapte, pe cap”. În aceeasi notã ironicã, Bichinet a propus ca economiile realizate astfel sã fie transferate automat la SRI si DNA, pentru a avea „pentru fiecare parlamentar câte un procuror”.

Deputatul Corneliu Bichinet si-a inceput in fortã activitatea in Parlamentul Romaniei, cu o interventie extrem de bine primitã pe tema proiectului de buget al Camerei Deputatilor pentru anul 2017, discutatã luni, 16 ianuarie. O primã constatare a liderului PMP Vaslui a fost legatã de faptul cã ‘(…) bugetul e prezentat intr-un fel pe site, la comisie este in alt fel; dar asta n-ar fi o problemã, pentru cã tine de istoria noastrã’. Si, a continuat Bichinet, ‘Vreau sã vã comunic cã Grupul nostru parlamentar (al PMP, n.r.) va sustine bugetul, insã, pentru a face economii si activitatea noastrã sã fie mai eficientã, v-as ruga sã reglati, prin cei care sunt la tehnic si la administrativ, temperatura in Camera Deputatilor si Senat, pentru cã este o toropealã ingrozitoare, si cei care sunt mai in varstã – nu mã refer la mine, cã sunt viguros – riscã sã fie adormiti inainte de vreme, si eu stiu cum sunteti dumneavoastrã acolo, sus, sã n-aibã cine sã vã trezeascã la urmã’, a declarat de la tribuna Camerei Deputatilor Corneliu Bichinet, in rasetele si aplauzele colegilor. ‘De asemenea – a continuat el -, v-as ruga, stimati colegi, ca toate economiile care se fac la bugetul Camerei Deputatilor sã fie transferate automat la SRI si la Directia Nationalã Anticoruptie, si sã avem pentru fiecare parlamentar, pe cap de om, cate un procuror’. L-am intrebat pe liderul PMP Vaslui care ar fi, in opinia lui, temperatura idealã in cele douã camere ale Parlamentului. Rãspunsul? ‘Maxim 18 – 20 de grade Celsius. Este, dupã cum am spus, temperatura la care se va elimina toropeala unora cãrora le lipsesc doar papucii, la marginea bãncii, si scufia de noapte, pe cap’. Corneliu Bichinet a dat de inteles cã, astfel, si Liviu Dragnea (presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, n.r.) va fi mai bine protejat. ‘Cocotat la cea mai inaltã tribunã – aproape in stratosfera politicii -, acesta s-ar afla, din pricina temperaturilor ridicate, in riscul iminent ca, la sfarsitul programului, sã viseze urat, acolo sus, si sã nu aibã cine sã-l trezeascã’, a declarat Corneliu Bichinet. Deputatul PMP a lãmurit si chestiunea privitoare la directionarea cãtre SRI si DNA a economiilor realizate prin limitarea temperaturii in Camerã si Senat. ‘Da, imi mentin propunerea ca economiile astfel realizate sã fie transferate direct la SRI si DNA, pentru cã acolo, dupã cum ati observat in ultima perioadã, sunt nevoi multe si, in perspectivã, trebuie sã se ajungã in situatia sã avem cate un procuror pe cap de deputat, iar la Senat, chiar doi’, a explicat Bichinet in aceeasi notã ironicã.

Imaginea Vasluiului si a vasluienilor ramâne o prioritate

Lãsand gluma la o parte – desi e destul de greu unde începe si unde se terminã aceasta -, Corneliu Bichinet a declarat cã, in intreaga sa activitate in Parlamentul Romaniei, va actiona pentru repararea imaginii judetului Vaslui si a locuitorilor acestuia. ‘Pentru mine, determinarea unei perceptii exacte despre populatia judetului nostru, care este stigmatizatã si ridiculizatã de o propagandã nefastã si neproductivã pe canalele de stiri, este o prioritate. Vreau sã demonstrez, cu argumente, cã populatia judetului Vaslui este harnicã, bine pregãtitã profesional, nu este ahtiatã dupã bãuturã, nemuncã si sex. Este un demers care merge in paralel cu cel prin care voi demonstra cã nu toti parlamentarii sunt somnorosi, nepregãtiti, lacomi si ineficienti’, a conchis deputatul PMP Corneliu Bichinet.