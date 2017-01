Mãi, n-Audi, ale cui sunt tigãrile astea?

marți, ianuarie 10, 2017, 3:00

Duminica trecutã, in jurul orei 23.30, in PTF Albita s-a prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru a intra in tarã, Gabriel C., in varstã de 23 de ani, cetãtean roman, conducand un autoturism marca Audi inmatriculat in R. Moldova. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amãnuntit asupra autoturismului, ocazie cu care, echipa comunã de control, formatã politisti frontierã si lucrãtori vamali, a descoperit, ascunse si nedeclarate, in scopul sustragerii de la controlul de frontierã, 1.070 pachete tigãri de diferite mãrci, cu timbru de accizã R. Moldova, ascunse in bagajele personale, disimulate in cutii cu bomboane si prãjituri, in roata de rezervã si in scaunele autoturismului. Conform prevederilor legale, a fost luatã mãsura retinerii tigaretelor, in valoare totalã de 4.815 lei, si sanctionarea contraventionalã a tanãrului cu amendã in valoare de 10.000 lei.