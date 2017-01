Luni, 9 ianuarie, prima zi pentru plata taxelor si impozitelor locale

vineri, ianuarie 6, 2017, 3:00

Vasluienii pot achita impozitele si taxele locale pentru anul 2017 începând de luni, 9 ianuarie. Pentru anul curent, cuantumul obligatiilor fiscale la bugetul local este acelasi ca în 2016. Pe lângã „înghetarea” impozitelor, contribuabilii persoane fizice si juridice beneficiazã în continuare si de bonificatia de 10%.

Începand de luni, 9 ianuarie, firmele si locuitorii municipiului Vaslui isi pot achita taxele si impozitele locale pentru anul 2017. Eugen Bot, directorul Directiei Economice din Primãria Vaslui, a spus cã plãtile se pot face direct la ghiseele din sediul primãriei, prin virament bancar sau prin intermediului serviciului electronic ghiseul.ro. La aceastã datã, in evidenta Primãriei Vaslui sunt inregistrate 40.865 roluri pentru persoanele fizice si 2.081 roluri pentru persoanele juridice. Taxele si impozitele locale sunt datorate pentru clãdiri, terenuri, mijloace de transport, taxe de eliberare certificate, avize, autorizatii, taxã pentru folosirea mijloacelor de reclamã si publicitate, impozit pe spectacole. Panã la data de 30 noiembrie 2016, dintr-un program de 25.037.040 lei la capitolul taxe si impozite, s-au incasat la visteria localã 23.290.000 lei.

Facilitîti pentru plata impozitelor

Consiliul Local Vaslui a hotãrat pentru 2017 mentinerea taxelor si impozitelor la nivelul din anul precedent. De asemenea, pentru anul 2017, sunt mentinute si facilitãtile fiscale, respectiv bonusul de 10% pentru persoanele fizice si persoanele juridice. În cazul impozitãrii terenurilor, in perioada 2007-2015 s-a mentinut acelasi nivel al impo – zitãrii. Conform noului Cod Fiscal, autortãtile publice locale au competenta de a stabili impozitul intre douã limite: minim 6.000 lei si maxim 15.700 lei. Pe langã stabilirea impozitului intre cele douã niveluri, Consiului Local mai are posibilitatea sã adauge o majorare de 50%. La nivelul municipiului Vaslui, s-a stabilit ca impozitul pentru un hectar de teren sã fie de 7.573 lei. La fel s-a procedat si in cazul impozitului pe clãdiri pentru persoanele fizice. Prin Codul Fiscal se stabileste cã la calculul impozitului se utilizeazã un tarif special care a crescut de la 935 lei la 1.000 de lei, iar indicele pentru suprafata construitã a crescut de la 1,2 la 1,4%/metrul pãtrat. Aceste douã modificãri ar fi condus, de asemenea, la o crestere in plus a impozitului pe clãdiri pentru persoanele fizice.