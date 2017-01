Luna si milionul!

miercuri, ianuarie 25, 2017, 3:00

Un numãr de 2.895 de firme din judetul Vaslui aveau, la sfârsitul anului 2016, datorii de 54 de milioane de lei la bugetul statului. Prestãrile de servicii, agricultura, industria usoarã sunt domeniile în care contribuabilii îsi plãtesc tot mai greu sau nu mai plãtesc deloc datoriile la stat. Pe patroni îi asteaptã executãrile silite, sechestrele si popririle. Anul trecut, arieratele la bugetul consolidat al statului au crescut într-un ritm galopant, cu fiecare lunã, datoriile fiind mai mari cu circa 1 million de lei.

Mediul de afaceri vasluian se dovedeste a nu fi atat de de prietenos cu intreprinzãtorii care isi deschid afaceri. La data de 31 decembrie 2016, un numãr de 2.895 contribuabili persoane juridice aveau obligatii neachitate de 54 milioane de lei la bugetul general consolidat al statului. Agentii economici cu cele mai mari valori ale arieratelor la visteria statului sunt din sectorul prestãrilor de servicii, agriculturã, industrie usoarã si constructii. Dincolo de situatia financiarã foarte dificilã a sute de firme, grav este faptul cã portofoliul datoriilor la bugetul national creste de la o lunã la alta. Astfel, conform datelor Administratiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP) Vaslui, la data de 30 aprilie 2016, un numãr de 3.080 contribuabili persoane juridice aveau obligatii fiscale neachitate la bugetul consolidat al statului. La aceeasi datã, valoarea arieratelor recuperabile de la persoane juridice, datorate bugetului consolidat, erau de 46,96 milioane lei. Mai exact, in opt luni de zile, arieratele din economia localã la bugetul consolidat au crescut cu peste 7 milioane de lei. O sumã imensã, care, pe fondul decapitalizãrii agentilor economici, va conduce la noi cazuri de insolventã, executãri silite si falimente. La jumãtatea anului trecut, valoarea arieratelor esalonate la platã era de 9,97 milioane lei, iar a celor in executare silitã, de 36,99 milioane lei.

Victimele statului

Una din cauzele principale pentru care sute de firme nu au reusit sã isi achite obligatiile fiscale la bugetul public este comportamentul financiar incorect al statului. La sfarsitul anului trecut, conducerea Consiliului Judetean Vaslui a fãcut un bilant al restantelor la plata lucrãrilor realizate in judet. Este vorba despre investitii fãcute de agenti economici in baza OUG 28/2013 privind programul national de dezvoltare localã: reabilitare drumuri, poduri, podete, reabilitarea Casei Armatei etc. Astfel, la plata lucrãrilor, se inregistrau restante de peste 150 miliarde de lei vechi, arierate care afecteazã direct firmele cu capital autohton. Practic, firmele au executat lucrãrile insã, de la sfarsitul lunii septembrie 2016, Ministerul Dezvoltãrii a anuntat cã nu mai existã bani pentru finantarea investitiilor. Practic, toate aceste firme se aflau in situatia de a nu mai putea sã isi plãteascã obligatiile fiscale la stat, existand riscul sã intre in insolventã. Mai mult, pe langã firmele executante, erau in pericol de faliment si furnizorii de pe orizontalã, care au livrat diferite mãrfuri (ciment, fier beton, piatrã etc.).

Fiscul e pe plus

Anul trecut, AJFP Vaslui au avut stabilit un program de incasãri in sumã totalã de 620,19 milioane de lei, din care s-a realizat 670,8 milioane de lei. Practic, diferentele incasate in plus se ridicã la 49,89 milioane de lei, ceea ce inseamnã un grad de incasare a obligatiilor fiscale de 108,04%. La nivelul Moldovei, judetul Botosani este vedeta incasãrilor bugetare din 2016, reusind sã evite ultimul loc din regiune. Botosaniul a avut un grad de realizare a incasãrilor de 108,63%, cel mai mare in randul celor sase judete arondate Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi, suma varsatã la bugetul consolidat fiind de 687,22 milioane de lei. În ordine crescãtoare, situatia pe restul judetelor este urmãtoarea: Neamt – incasãri de 1.005 milioane de lei, un procent de 107,20% fatã de programul de incasãri, Suceava – 1.296 milioane de lei (103,58%), Bac‘u – 1.301 milioane de lei (107,26%), Iasi – 2.354 milioane lei (104,34%).