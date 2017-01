Liberalii din CL Vaslui atacã Primãria pe procedurã

marți, ianuarie 31, 2017, 3:00

În ultima sedintã a Consiliul Local (CL) Vaslui, consilierii liberali s-au opus adoptãrii regulamentului privind vanzarea, inchirierea sau concesionarea terenurilor. Prin acest document, Primãria Vaslui si-a propus sã rezolve problemele legate de terenuri, sã clarifice situatia lor juridicã, dar si solicitãrile pentru inchiriere si intocmirea documentelor la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliarã. Valentin Dragomir, consilier PNL, a arãtat cã proiectul nu poate fi aprobat in forma prezentatã de executiv, din cauza unor lacune de ordin procedural. ‘Nu putem aproba acest proiect. Mã refer la articolul 2 din proiect, care face referire la abrogarea unor hotãrari. Noi trebuie mai intai sã abrogãm acele hotãrari, asa este legal. Nu putem adopta proiectul in aceastã formã!’, a precizat Dragomir. Secretarul Primãriei Vaslui, Edurad Lãcãtusu, i-a rãspuns consilierului liberal cã prin proiectul pus in dezbatere se doreste disciplinarea pietii funciare, iar toate hotãrarile anterioare in materie s-au unificat in noul regulement. ‘Vrem ca acest cod sã fie un instrument mai facil pentru acele patru servicii care vor pune in aplicare acest regulament’, a explicat Eduard Lãcãtusu. Noul regulament reglementeazã ‘vanzarea, inchirierea, transmiterea dreptului de administrare si constituirea dreptului de superficie asupra bunurilor imobile ce apartin domeniului privat, respectiv concesionarea si transmiterea dreptului de administrare asupra bunurilor imobile ce apartin domeniului public al municipiului Vaslui si organizarea sedintelor de licitatie publicã’