La volan, cu permisul suspendat!

Pe 21 ianuarie, in jurul orei 21.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru a iesi din tarã, conducand o autoutilitarã marca Mercedes inmatriculatã in Germania, Dorin S., in varstã de 36 de ani, cetãtean roman. Cu ocazia controlului de frontierã, politistii de frontierã au constatat cã Dorin S. are dreptul de a conduce suspendat incepand cu data de 28.12.2016, urmare a faptului cã este cercetat penal pentru producerea unui accident rutier pe raza municipiului Campulung Muscel. Bãrbatul a declarat cã nu avea cunostintã despre faptul cã nu mai avea drept de conducere a autovehiculelor pe drumurile publice din Romania. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri in cauzã pentru sãvarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de cãtre o persoanã cãreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat.