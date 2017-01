La copii în poartã, zace-o mîtã moartã…

vineri, ianuarie 20, 2017, 3:00

Cîtiva bârlãdeni au asistat, miercuri, 18 ianuarie, în cursul serii, la o scenã de groazã. Cinci câini fãrã stãpân au încoltit o pisicã, pe care, în mai putin de un minut, au omorât-o. Ce trebuie sã dea de gândit autoritãtilor locale este nu atât scena în sine – nicidecum o premierã în localitate, ci faptul cã aceasta s-a petrecut în imediata apropiere a unei grãdinite. Oare ce trebuie sã se întâmple si ce trebuie fãcut astfel încât cei care locuiesc în zonã, pãrintii si mai ales copiii sã se simtã în sigurantã?!?

Atacul maidanezilor, cinci la numãr, asupra bietei pisici a durat mai putin de un minut. Initial, barlãdenii care au surprins scena sangeroasã au fost alarmati de corul de maraituri agresive ale patrupedelor, care incoltiserã mica felinã. Degeaba a incercat aceasta sã se apere si sã fugã; evident, nu a fãcut fatã atacului. Scandalizati, cei care au asistat la teribila scenã au reusi, totusi, sã filmeze si sã fotografieze ‘evenimentul’. ‘Am mai vãzut caini ciufulind pisici, dar asa ceva… niciodatã! Practic, au tras din pisica aia exact ca o haitã de lupi flãmanzi. Ne-a fost si fricã sã ne apropiem mai mult de ei, pentru cã erau extrem de agresivi. Abia in momentul in care s-a declansat blitul unui telefon au pãrut sã dea un pic inapoi, dar pentru pisicã era, deja, prea tarziu… Acum, cã au omorat-o, asta e. Adevãrata problemã este pericolul pe care il reprezintã acesti caini pentru oricine le trece prin fatã. Eu sunt tatãl unui copil de aproape 3 ani si ‘evenimentul’ s-a intamplat chiar langã blocul meu, in preajma grãdinitei si la mai pu?in de 100 de metri de strada principalã a ora?ului. Chiar in urmã cu cateva zile mi-a spus un tanãr de la scara vecinã: ‘Nu ai vãzut noii comunitari ai cartierului? Sunt negri, destul de infricosãtori si… tind sã cred cã cineva i-ar fi adus la noi in cartier!’ I-am rãspuns cã nu stiam de ei si cã nu i-am vãzut, desi sunt un bun ‘observator’ al celor care se intamplã, inclusiv de rãu, prin cartier. Au trecut zilele si… iatã la ce spectacol am asistat astã searã! Cinci negri, nu chiar mititei, devorand o biatã mitã chiar in parcarea de la blocul meu. Mai am urmãtoarea mentiune: vã rog sã (mã) judecati dacã am procedat corect si dacã am pretentii exagerate atunci cand cer conditii ca toti copiii nostri sã se joace in sigurantã, in spatele blocului, asa cum o fãceam si noi, adultii de acum, odinioarã’, ne-a declarat revoltat chiar bãrbatul care a filmat intreaga scenã. Îi informãm pe cei responsabili cu operatiunile de capturare a cainilor fãrã stãpan de pe strãzile Barladului cã incidentul s-a petrecut pe strada Siret, intre blocurile D7 si D9, in imediata vecinãtate a Grãdinitei nr. 9, in clãdirea cãreia functioneazã si cresa de copii cu acelasi numãr. Mai trebuie spus cã, ieri dimineatã, corpul pisicii moarte zãcea exact acolo unde fusese abandonat de cei cinci caini. Maidanezii, in schimb, dispãruserã. La fel si ceilalti caini, ‘ai cartierului’, semn cã, pe unde au trecut, cei cinci au cam fãcut ‘curãtenie’… În prezent, ONG-ul care se ocupã de colectarea cainilor fãrã stãpan de pe strãzile orasului adunã, lunar, peste 50 de animale. Acestea sunt duse in padocuri, unde sunt sterilizate si, ulterior, date spre adoptie, in special in Germania. Cu toate cã numãrul cainilor fãrã stãpan adoptati este destul de mare (40 pleacã în Germania, în fiecare lunã), pe strãzile orasului par a fi din ce in ce mai multe animale. Autoritãtile, alãturi de ONG-ul in cauzã, suspecteazã ca foarte multi caini comunitari ar fi adusi in oras din alte localitãti, motiv pentru care au oferit si o recompensã celor care furnizeazã informatii exacte si probe cu privire la acest aspect. Desi suma nu este deloc de neglijat ò 500 de lei -, panã acum, nimeni nu a furnizat dovezi concrete cu privire la aducerea de caini ‘de