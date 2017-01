Justitie împiedicatã de… ger!

vineri, ianuarie 13, 2017, 3:00

Ninsorile, viscolul si gerul din ultima perioadã produs daune colaterale si în justitie! Mai multe dosare aflate pe rolul instantelor vasluiene sau iesene au suferit amânãri, din cauza imposibilitãtii martorilor, avocatilor apãrãrii, dar chiar si a procurorilor sau inculpatilor de a ajunge în sãlile de judecatã. Printre persoanele judecate în dosarele care au fost amânate pentru luna februarie se aflã autorii unor omoruri, cum este cazul Anei Maria Surliac, mama ucigasã din Serbotesti, sau patroni cercetati pentru evaziune fiscalã.

Pentru cã si-a ucis cu sange rece noul nãscut si a incercat sã ascundã aceastã faptã, o femeie din Solesti, Ana Maria Surliac, in varstã de 27 de ani, a primit o pedeapsã foarte usoarã. Magistratii Judecãtoriei Vaslui au condamnat-o, in luna iunie 2015, la o pedeapsã de doar un an de inchisoare cu suspendarea executãrii pe motiv cã aceasta ar fi suferit o depresie in urma nasterii, deci nu era responsabilã de faptele ei. Atunci, procurorii Parchetului de pe langã Judecãtoria Vaslui au contestat, la Curtea de Apel Iasi, aceastã sentintã si, dupã o primã amanare a pronuntãrii, magistratii ieseni au decis desfiintarea, in integralitate, a sentintei penale pronuntate de Judecãtoria Vaslui si a trimis dosarul spre rejudecare cãtre o altã instantã, Tribunalului Vaslui. Judecãtorii ieseni au decis schimbarea incadrãrii juridice din infractiunea de ucidere a nou-nãscutului sãvarsitã de cãtre mamã, pentru care inculpata a fost trimisã in judecatã, in infractiunea de omor deosebit de grav, adãugand si o nouã infractiune, cea de profanare de morminte. Dosarul mamei ucigase din Solesti treneazã in instante de aproape un an si jumãtate, patru luni pe rolul Judecãtoriei Vaslui pentru a da o primã solutie, cea desfiintatã ulterior, si, apoi, din septembrie 2015 panã in in martie 2016, pe cel al Curtii de Apel Iasi, care a decis rejudecarea procesului. La Tribunalul Vaslui, de la repunerea pe rol, in luna iunie 2016, lucrãrile nu au inaintat deloc, din cauza lipsei martorilor din lucrãri care nu s-au prezentat in fata instantei, desi au fost citati cu mandat de aducere. La termenul de miercuri, 11 ianuarie, absenta martorilor din lucrãri a fost mãcar justificatã, acestia fiind ‘in imposibilitatea de a fi prezenti (…) datoritã conditiilor meteorologice’, asa cum se aratã in incheierea de sedintã. Trebuie spus cã Ana Maria Surliac a fost condamnatã la doar un an de inchisoare cu suspendare dupã ce, imediat dupã nasterea petrecutã acasã, a incercat sã sufoce sufoce nou-nãscuta cu o cãciulitã, apoi a invelit micuta intr-un cearceaf si a asezat-o intr-un lighean. Ulterior, s-a dus la culcare, impreunã cu ceilalti doi copii ai ei, iar a doua zi, declarã ea, ar fi constatat moartea fetitei. Ana Maria Surliac a dus cadavrul in grãdinã, l-a acoperit cu hartii si frunze uscate si i-a dat foc, apoi a aruncat ce mai rãmãsese din cadavru in WC.