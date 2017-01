Judetul Vaslui, sub atentionare Cod galben de viscol, din aceastã searã

vineri, ianuarie 6, 2017, 3:00

Administratia Nationalã de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare de viscol pentru 12 judete din estul si sudul tãrii, valabilã de vineri seara panã sambãtã dimineata. Judetele atentionate sunt Neamt, Iasi, Bacãu, Vaslui, Vrancea, Galati, Buzãu, Brãila, Teleorman, Constanta, Ilfov si Cãlãrasi. Potrivit ANM, in intervalul 6 ianuarie, ora 20:00 – 7 ianuarie, ora 10:00, in Dobrogea, Bãrãgan si in cea mai mare parte a Moldovei va ninge moderat cantitativ, vantul va continua sã prezinte intensificãri cu viteze de 50 – 55 km/h si pe arii restranse 70 km/h, temporar viscolind si spulberand zãpada. De asemenea, incepand de vineri, 6 ianuarie si panã la inceputul sãptãmanii viitoare, in cea mai mare parte a tãrii vremea va fi geroasã atat noaptea, cat si ziua, iar temperaturile minime se vor situa frecvent intre -25 si -15 grade. În functie de evolutia meteorologicã, ANM va actualiza aceastã atentionare.