Iulian Vieru, promovat în functia de director executiv Evidentei Persoanelor

joi, ianuarie 26, 2017, 3:00

Negresteanul Iulian Vieru, numit interimar la conducerea SPCJEP Vaslui în locul fostului director executiv, Dorina Rãdãsanu, iesitã la pensie la începutul lunii octombrie, va fi reconfirmat la conducerea institutiei, pe o perioadã de 6 luni, sau pânã la organizarea unui concurs, în acest an. Având avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, Vieru va fi promovat de la inspector gradul I la director executiv gradul I, cu responsabilitãtile de rigoare, dar si cu un salariu de trei ori mai mare.

Dorina Rãdãsanu, ofiterul de politie detasat la SPCJEP Vaslui care a indeplinit, mai bine de 10 ani, functia de director executiv al acestei institutii, a iesit la pensie pe data de 1 octombrie. În aceste conditii, pentru ca activitatea institutiei sã nu fie perturbatã, atributiile specifice acestui post urmeazã sã fie delegate unei alte persoane, cel putin panã la promovarea, temporarã sau definitivã, pe baza avizelor ANFP si INEP. În locul ei, a fost desemnat in functia de director executiv inspectorul Iulian Vieru, panã atunci inspector la Serviciul Public Comunitar Local de Evidentã a Persoanelor din cadrul Primãriei orasului Negresti. Pe 30 decembrie 2016, ANFP a dat aviz pozitiv cererii fãcutã de CJ Vaslui, de promovare a lui Iulian Vieru in functia de director executiv, gradul I, al SPCJEP Vaslui. În consecintã, consilierii judeteni urmeazã sã aprobe, la proxima sedintã, cea de marti, 31 ianuarie, promovarea acestuia in aceastã functie, dar si drepturile salariale si fisa postului acestuia, cu atributiile, obligatiile si responsabilitãtile care-i revin. Promovarea lui Vieru va fi una temporarã, panã la organizarea unui concurs pentru ocuparea locului vacant de la conducerea SPCJEP Vaslui sau pentru o perioadã de maxim 6 luni. Dacã in aceastã perioadã nu se va organiza concurs sau nimeni nu se va prezenta ori nu-l va promova, promovarea lui Vieru va putea fi prelungitã doar tot printr-o hotãrare a CJ, in urma unui aviz favorabil al ANFP. Asta in cazul in care nu va fi numitã o altã persoanã. Panã atunci insã, Iulian Vieru, conform noii sale incadrãri, va primi un salar de bazã brut de 4.105 lei, la care se adaugã alti 750 lei, sporuri pentru conditii vãtãmãtoare si conditii deosebite. În total, 4.904 lei/lunar, un salariu de circa trei ori mai mare decat avea ca inspector la SPCLEP Negresti. Dar avand si responsabilitãti mult mai mari!