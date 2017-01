Investitiile strãine în judetul Vaslui au generat cifre de afaceri de 380 milioane de lei

joi, ianuarie 19, 2017, 3:00

Investitiile strãine atrase de judetul Vaslui au generat cifre de afaceri de 372 milioane de lei (82 milioane de euro), iar companiile cu capital strãin au creat peste 3.500 de locuri de muncã în anul 2015. Pe primul loc în topul investitorilor strãini din judetul Vaslui, dupã cifra de afaceri generatã, se aflã Turcia, cu 207 milioane de lei. Urmeazã Italia (94 milioane de lei) si Olanda (26 milioane de lei), potrivit unui studiu Creditinfo, companie specializatã în furnizarea produselor si serviciilor de management al riscului comercial.

La nivel national, companiile din Romania care au investitori strãini au inregistrat o cifrã de afaceri totalã de peste 250 miliarde de lei (55 miliarde de euro) in anul 2015 si au creat peste un milion de locuri de muncã. Pe primul loc sunt firmele olandeze, cu o cifrã de afaceri de aproximativ 35 de miliarde de euro (aproape 156 miliarde de lei). Urmeazã firmele cu capital german, care genereazã cifre de afaceri de aproape 20 de miliarde de euro (peste 88 milioane de lei), cele cu capital austriac, cu cifre de afaceri de aproape 13 miliarde de euro (peste 58 milioane de lei). Clasamentul este completat de Franta, ale cãrei investitii in Romania genereazã cifre de afaceri de 12,6 miliarde de euro (peste 57 milioane de lei), Italia si Cipru, cu cifre de afaceri de peste 7 miliarde de euro fiecare, respectiv Elvetia, cu 6 miliarde de euro cifrã de afaceri. ßRaportãrile lunare realizate de Creditinfo si cele speciale, dedicate clientilor nostri, se bazeazã pe informatii obtinute in timp real din surse oficiale – ANAF, Ministerul de Finante, Registrul Comertului, Ministerul Justitiei, pe care analistii Creditinfo le introduc in uriasa noastrã bazã de date. Utilizãm un sistem folosit cu succes in numeroase tãri europene’, a declarat Aurimas Kacinskas, Director General Creditinfo Romania. Potrivit studiului citat, clasamentul profitabilitãtii este deschis de firmele cu capital german si olandez, care au realizat in anul 2015 profituri de aproximativ 880 milioane de euro (4 miliarde de lei fiecare). Urmeazã firmele cu capital francez, care au realizat un profit total de 620 milioane de euro (peste 2,7 miliarde de lei), austriac, cu 430 milioane de euro (peste 1,9 miliarde de lei), italian – profit de 250 milioane de euro (1,1 miliarde de lei) si luxem – burghez – 160 milioane de euro (peste 700 milioane de lei). În total, companiile cu capital strãin au inregistrat in anul 2015 un profit total de 2,7 miliarde de euro. Cele mai profitabile domenii de activitate ale firmelor cu capital strãin din Romania sunt industria auto, comertul cu ridicata al produselor din tutun, respectiv comercializarea com – bus tibililor gazosi prin conducte. Studiul Creditinfo mai aratã cã firmele cu capital strãin au creat la nivelul anului 2015 peste un milion de locuri de muncã. Cei mai multi angajati au companiile cu capital german si olandez (peste 200.000 de angajati), italienesc – peste 130.000 de anga – jati, Franta – peste 100.000 de angajati, Austria – peste 95.000, Cipru – peste 80.000 si Luxemburg – peste 40.000 de angajati. Creditinfo Romania este un lider recunoscut in furnizarea produselor si serviciilor de mana – gement al riscului comercial. Cu o experientã de peste 13 ani in piata din Romania, Creditinfo sprijinã companiile in luarea unor decizii de credit informate.