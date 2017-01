Investitii de 8 milioane lei la SJU Vaslui

vineri, ianuarie 27, 2017, 3:00

Pentru anul 2017, Spitalul Judetean de Urgentã (SJU) Vaslui are preconizate investitii de 8 milioane de lei. Este vorba despre modernizarea Unitãtii de Primire Urgente, sistematizarea curtii, construirea de parcãri, gradini interioare etc. Valeriu Caragatã, administratorul judetului Vaslui, sustine cã SJU este o unitate medicalã reprezentativã, care acoperã nevoile cetãtenilor din judet. În acest sens, unitatea spitaliceascã intreprinde actiuni pentru atragerea de medici prin asigurarea cazãrii, transportului, a unor conditii de lucru la nivel european. ‘SJU este o unitate de referintã si presupune o modernizare permanentã. Noi avem in vedere si alte investitii, cum ar fi extinderea UPU, construirea unui ambulatoriu de specialitate, a unui pavilion pentru specializarea de zi’, a spus Valeriu Caragatã. În anul 2008, a debutat proiectul de reabilitare al spitalului, iar la vremea respectivã lucrãrile au avut avizul ISU. Pe timpul derulãrii investitiei, ISU a formulat o serie de observatii privind securitatea in caz de incendiu. Este vorba despre construirea a douã cãi de evacuare suplimentare (douã scãri), respectiv a unui lift exterior. ‘Consiliul Judetean Vaslui a fãcut o expertizã a spitalului la terminarea proiectului, cãutand sã solutioneze si alte probleme prevãzute in scenariul de securitate la incendiu. Anul trecut, spitalul a primit aviz de functionare de la Directia de Sãnãtate Publicã Vaslui, panã la obtinerea autorizatiei de functionare. Dupã ce se va termina si investitia la corpul TBC al spitalului, se va depune documentatia pentru autorizatia de functionare’, a mai spus Valeriu Caragatã.