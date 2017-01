Inspectia Muncii, avertisment de sezon!

marți, ianuarie 10, 2017, 3:00

Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui transmite un avertisment, atat angajatorilor, cat si angajatilor, cu referire la temperaturile extrem de scãzute din aceste zile. Pentru mentinerea stãrii de sãnãtate a salariatilor care lucreazã in aer liber, trebuie respectate prevederilor OG 99/2000 referitoare la mãsurile ce pot fi aplicate pentru protectia muncitorilor. Astfel, in perioadele cu temperaturi scãzute, angajatorii trebuie sa asigure distribuirea de ceai fierbinte in cantitate de 0,5-1 litru/persoanã/schimb, precum si acordarea de pauze pentru refacerea capacitãtii de termoreglare, scop in care se vor asigura spatii fixe sau mobile cu microclimat corespunzãtor. De asemenea, trebuie asigurat echipamentul individual de protectie. „Angajatorii care nu pot asigura aceste conditii vor lua, de comun acord cu reprezentantii sindicatelor sau cu reprezentantii alesi ai salariatilor, dupã caz, o serie de mãsuri. Este vorba despre reducerea duratei zilei de lucru, esalonarea pe douã perioade a zilei de lucru, intreruperea colectivã a lucrului, cu asigurarea continuitãtii activitãtii in locurile in care aceasta nu poate fi intreruptã. Mãsurile se vor stabili dacã temperaturile extreme se mentin pe o perioada de cel putin doua zile consecutiv’, a spus Chirvase Gheorghe, directorul ITM Vaslui. Pentru prevenirea unor imbolnãviri determinate de munca in conditii de temperaturi extreme, se va asigura de cãtre angajator examenul medical la angajare si controlul medical periodic, precum si transportul la cea mai apropiatã unitate sanitarã a persoanelor afectate