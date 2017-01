Începe lupta pentru gradatiile de merit!

miercuri, ianuarie 11, 2017, 3:00

Ministerul Educatiei a aprobat metodologia si criteriile pentru acordarea gradatiilor de merit personalului didactic din învãtãmântul preuniversitar de stat pentru anul 2017. Aceste gradatii, ce reprezintã 25% din salariul cadrului didactic, se acordã pentru o perioadã de 5 ani, si de ele pot beneficia 16% din totalul angajatilor în învãtãmântul preuniversitar din judet. În 2016, în judetul Vaslui, au fost acordate 183 de gradatii de merit, din peste 300 de dosare depuse.

Cadrele didactice din invãtãmantul prescolar de stat cu rezultate deosebite in activitate, atat in pregãtirea elevilor, cat si in activitãti extrascolare sau implicarea in proiecte inovative, pot fi rãsplãtite cu gradatii de merit. Aceste gradatii reprezintã 25% din salariul de bazã si se acordã pe o perioadã de 5 ani, motiv pentru care, in fiecare an, existã o aprigã competitie pentru obtinerea acestor drepturi bãnesti. Trebuie spus cã gradatiile de merit se acordã pentru maxim 16% din totalul angajatilor in invãtãmantul preuniversitar din judet, din care se scade numãrul celor aflati incã in platã ceea ce inseamnã cã, anual, sunt disponibile un numãr limitat de astfel de recompense. De exemplu, in 2016, la nivelul judetului Vaslui au fost acordate 183 de gradatii de merit, aproape dublu fatã de anul anterior. În ceea ce priveste concursul pentru acordarea gradatiilor de merit pentru personalului didactic din invãtãmantul preuniversitar de stat pentru anul 2017, Ordinul Ministrului MECS, emis in acest sens pe data de 22 decembrie 2016, a fost publicat luni, 9 ianuarie, in Monitorul Oficial al Romaniei. În luna februarie, prin stabilirea de cãtre comisiile ce vor fi infiintate la nivelul ISJ, a punctajelor aferente criteriilor si numãrului de beneficiari de la nivelul judetului, va incepe concursul. Ulterior, in perioada 22 – 28 februarie, fisele de evaluare si punctajul minim pe categorii de personal si discipline de invãtãmant vor fi comunicate in teritoriu, pentru ca, in luna martie, potentialii candidati sã-si intocmeascã dosarele, sã obtinã avizele necesare din partea unitãtilor de invãtãmant si sã depunã documentatia la secretariatul ISJ Vaslui. Ulterior, intre 3 aprilie si 17 mai, va fi fãcutã analiza si verificarea dosarelor, precum si acordarea punctajelor, afisarea rezultatelor urmand a fi fãcutã pe data de 19 mai. În aceeasi zi se pot depune contestatii, pentru ca pe data de 22 mai sã fie stabilte numãrul de gradatii ce pot fi redistribuite, validarea rezultatelor finale ale concursului fiind programatã pentru data de 26 mai. Ulterior, dupã transmiterea la MECS a listelor de beneficiari a gradatiilor de merit pentru anul 2017, va fi emis un ordin de ministru in acest sens, panã pe data de 21 august, urmand ca personalul didactic care a obtinut acest drept sã fie pus in platã odatã cu inceputul noului an scolar. Ordinul nr. 6161/2016 pentru aprobarea Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invãtãmantul preuniversitar de stat in sesiunea 2017 poate fi accesat si pe pagina de internet a ISJ Vaslui.